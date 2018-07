Insultos y agresiones para Zárate a la salida de la revisión médica

El jugador fue abordado por una mujer que se hizo pasar por periodista en medio de una charla. ¡“Traidor”! ¡”Sos un traidor, te odio!”, le gritó

| Publicado en Edición Impresa

Córdoba y Larrea, centro de Capital Federal. Allí está ubicado uno de los lugares dónde los futbolistas se someten a las revisiones médicas, antes de firmar con sus nuevos clubes. Por ahí pasó Mauro Zárate, para cumplir con el trámite de rigor, antes de convertirse oficialmente en jugador de Boca.

Y lo estaban esperando. No sólo los periodistas que querían -otra vez- su palabra, si no también hinchas de Vélez, dolidos por la actitud del delantero, que no perdieron oportunidad de decirle en la cara (incluso voló algún que otro manotazo) lo que piensan.

Tal es el caso de una hincha, que se inmiscuyó entre los colegas y le soltó, a puro reproche: “Mauro, ¿te parece bien el modo como te manejaste?” y, ante el silencio del jugador, se evalentonó: “¡Traidor! ¡Sos un traidor! ¡Te odio!”. El “9”, que en las próximas horas se convertirá en delantero del elenco de Barros Schelotto, se metió rápido en un taxi, sin hablar con la prensa. El mal momento ya lo había pasado.

El ahora delantero de Boca se sometió a la revisión médica de rutina, y tras abandonar la clínica, fue abordado por algunos hinchas de Vélez. Pero lejos de responder a los gritos e insultos, el futbolista optó por soltar apenas un par de palabras medidas para luego abandonar el lugar rápidamente.

“Faltan algunas cosas. A la tarde las arreglaremos y firmaré. Ahora sólo pienso en el futuro y en jugar. Lo que tenía que hablar ya lo hablé. Me tengo que ir, me están esperando”, expresó el 9 para, posteriormente, subirse a un taxi justo cuando los insultos comenzaron a tomar más relevancia.

SE CAYÓ EL PASE DEL DEFENSOR GUSTAVO GÓMEZ

Todos en Boca ya sienten bronca con Gustavo Gómez. El defensor paraguayo es el futbolista más deseado por Guillermo Barros Schelotto para reforzar la saga.

Sin embargo, el central del Milan se niega, por una u otra razón, a abandonar la comodidad del banco de suplentes del equipo italiano -donde no juega ni un partido desde hace 7 meses- para incorporarse al Xeneize.

Con el pase caído (el futbolista y su representante exigen que el dólar se amolde a la situación del país) después de que se de prácticamente por hecho, los hinchas estallaron en las redes sociales y lo declararon como “mediocre comebancos”.