Las mujeres y los jóvenes son los más afectados por el desempleo en la Región

Mientras el índice de desocupación para la población general es del 9,5% en el Gran La Plata, según el INDEC, el mismo indicador asciende a 12,8% en el sector femenino y a 24,2% entre los jóvenes con secundario completo

La última vez que Alejandra García (44) tuvo un trabajo estable fue hace tres años. Fue en un comercio. Le dijeron que la situación económica era difícil y que tenían que reducir personal. A partir de ese momento empezó para ella una larga deriva, que el paso del tiempo complica cada vez más. “La edad es un problema. Cuando digo que tengo 44 años, al final no me llaman. Fui al Ministerio de Trabajo y conseguí algunas pasantías como secretaria o para dar turnos en hospitales, pero se terminan en un lapso promedio de tres meses. Aunque soy estudiante avanzada de medicina y tengo experiencia como como facturista de obras sociales y auxiliar contable, tuve que empezar a trabajar por mi cuenta. Hice un curso en el sindicato de pasteleros y empecé a trabajar como monotributista haciendo mesas dulces temáticas. Pero con la recesión actual el trabajo cayó y ya no se puede vivir de eso”.

Hoy Alejandra enseña a hacer panificados en una ONG platense, Las Mirabal. Sus alumnas son, en su mayoría, mujeres desempleadas o subocupadas que buscan mejorar su ingreso.

“Si hasta hace unos meses la principal preocupación de las mujeres que llegaban a la entidad -dedicada a ofrecer contención a mujeres que sufren violencia de género- eran los problemas patrimoniales que se planteaban con sus parejas o ex parejas, hoy la primera urgencia que se plantea es la ocupacional”, dice Flavia Centurión, titular de esa asociación civil, quien agrega que las más afectadas son las mujeres jóvenes con hijos y las mayores de 40 años.

Las historias que cuentan Alejandra García y Flavia Centurión ilustran una tendencia que se consolida en la Región y que las cifras dadas a conocer la última semana por el INDEC confirman: el desempleo en la ciudad es cada vez más femenino y más joven.

Así, si el dato saliente que surge del informe elaborados por el organismo oficial para el segundo trimestre del 2018 es que el desempleo en el Gran la Plata alcanza al 9,5% para la población en general, ese mismo indicador trepa al 12,8% entre las mujeres y al 24,2% entre los jovenes con estudios secundarios completos.

Según los datos manejados por la Fundación Crear desde la Educación Popular, que en La Plata capacita a jóvenes para la búsqueda de trabajo, “en nuestra ciudad hay más de 90.000 jóvenes entre 18 y 24 años de los cuales un 15% tiene trabajo. De entre ellos, solo el 5% tiene un empleo formal”.

Lourdes Farías, presidente de esa entidad, indica que “si sos mujer las posibilidades de ingreso al mercado formal se reducen al 70% y el abanico de opciones se centran en trabajo doméstico o cuidado de niños. La dificultad es mayor si la o los jóvenes son de sectores vulnerables, lo que significa casi el 60% de toda la población juvenil” de la Región (ver aparte).

Los datos difundidos por el INDEC ubican a la ciudad entre los seis distritos con mayor tasa de desempleo del país detrás del Gran Buenos Aires, Rawson, Santa Rosa, Gran Córdoba y Salta Capital.

Si bien al comparar el segundo trimestre de este año con igual período del año pasado se nota una baja en el índice general de desempleo (del 10,2 al 9,5%), si se analizan los seis primeros meses de este año se comprueba que ese indicador creció un 3,6% en relación a diciembre de 2017.

En total, en el Gran La Plata hay 76.000 personas con problemas de empleo: entre ellos 37.000 son desocupadas y 39.000 buscan otro trabajo para mejorar sus ingresos.

Los grupos más afectados son los de las mujeres y los de los jóvenes de ambos sexos con estudios secundarios completos y de hasta 29 años.

Detrás de las cifras aparecen las historias.

Historias como la de Liz Vázquez (32), de Ensenada, que lleva seis años sin conseguir un trabajo estable a pesar de que no abandona la búsqueda.

En todo ese tiempo, se acostumbró a esa frustrante rutina de distribuir currículums sin recibir respuesta, según relata.

“Mientras tanto voy trabajando con changuitas y cocinando en mi casa, pero lo que necesito es algo estable”, dice Liz, que es mamá de un nene de 6 años.

filtros de género

Flavia Centurión, desde Las Mirabal habla de una “brecha laboral” que afecta tanto a mujeres ocupadas como a las desocupadas en la región.

La expresión de esa brecha entre la ocupadas, asegura , es un 26% menos de remuneración que los varones ante la realización de una misma tarea.

Entre las desocupadas y subocupadas, en tanto, habla de la presencia de “filtros de género” que afectan a las mujeres en el momento de buscar trabajo.

“Es típico que durante una entrevista laboral les pregunten cuántos hijos tienen o si piensan tener más hijos. Otra de las expresiones de estos filtros de género es el hincapié en el aspecto físico. Tanto si tienen hijos muy chiquitos como si no se adapta a los cánones de belleza establecidos, el acceso al trabajo se dificulta”, explica.

En tal sentido, subraya que es típico el problema de las mujeres jóvenes con dos o más hijos, a las que se les hace sumamente difícil acceder a un trabajo estable.

En las Mirabal, para esos casos se ofrecen cursos para aprender oficios y encarar microemprendimientos. Actualmente son 350 las mujeres que asisten a esos cursos, la mayoría desocupadas o subempleadas. La mayoría procedentes de los barrios de la periferia de la ciudad.

Algo similar apunta María Lourdes Farías desde la Fundación Crear para la Educación Popular, cuando, refiriéndose a la situación de los jóvenes con secundario completo que buscan trabajo, sostienen que deben enfrentar un escenario signado por la informalidad, la precariedad y hasta la discriminación.

Cintia Lugones, que tiene 32 años y más de cinco meses de experiencia buscando infructuosamente trabajo en La Plata, conoce bien varios de los elementos de ese escenario.

“Tengo el secundario completo y llevo el currículum a todos los lugares donde puedo. Cuando llego a la entrevista me preguntan si tengo hijos. Digo que tengo tres, de 2,3 y 6 años y que estoy al frente de mi hogar. Cuando la conversación deriva para esos temas, lo sé bien: no me van a volver a llamar”.