EE UU impone sanciones a la esposa de Maduro y a otras figuras del chavismo

CARACAS

La administración de Donald Trump aplicó ayer nuevas sanciones a integrantes del círculo cercano del mandatario venezolano Nicolás Maduro, entre ellos la primera dama y la vicepresidenta.

En medio de las fricciones generadas por las sanciones, Trump declaró a la prensa, desde la sede de Naciones Unidas, que “sería fácil derrocar” al gobierno de Maduro con un golpe si los militares deciden hacerlo.

Pero el gobernante estadounidense no respondió a las preguntas de si considera una acción militar en Venezuela, aunque expresó que “lo que sucede en el país es inaceptable” y que allí impera un “régimen opresivo”.

Temprano, el Departamento de Tesoro anunció en un comunicado las nuevas sanciones que, por denuncias de corrupción, tocan a la primera dama, Cilia Flores; a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El Departamento agregó que como parte de las acciones también se congeló un jet privado valuado en 20 millones de dólares perteneciente al empresario Rafael Sarria, que fue sancionado el año pasado y es señalado de ser un presunto testaferro del presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, el poderoso Diosdado Cabello.

Entre los sancionados figuran también el empresario Edgar Sarria Díaz, muy ligado al chavismo. Con estas sanciones, todos los activos de esas personas en territorio estadounidense quedan congelados.

Al salir en defensa de la primera dama, a la que llama “primera combatiente”, Maduro respondió con dureza a EE UU y lanzó una advertencia durante un acto en Caracas donde estaban los cuatro sancionados: “Si ustedes quieren atacarme atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes”. Asimismo, Maduro rechazó la sanción contra Padrino López y dijo que se busca atacar la dignidad de las Fuerzas Armadas que, aseguró, no han podido dividir.

Flores, de 61 años, ha ocupado diferentes cargos que incluyen la presidencia de la Asamblea Nacional (parlamento), la dirección de la Procuraduría General y ha sido miembro de la dirección del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El año pasado fue nombrada miembro de la Constituyente. (AP y AFP)