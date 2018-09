Encuentran un raro ejemplar de serpiente en pleno vecindario

Una serpiente de dos cabezas encontrada recientemente cerca de la capital de Estados Unidos podría ser enviada a un centro educativo, informó un hospital de investigación de vida silvestre y conservación.

El Centro de Vida Silvestre de Virginia dijo que la serpiente cabeza de cobre oriental de dos cabezas fue encontrada en un vecindario del norte de Virginia la semana pasada, aunque recientemente fue llevada al hospital para un examen.

