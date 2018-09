Flybondi comenzó a vender pasajes para volar al exterior

La empresa low cost comenzará a operar en Uruguay

Flybondi comenzó a vender este jueves los pasajes a precio promocional para sus dos nuevas rutas al exterior, específicamente para Punta del Este, en Uruguay, que comenzará a funcionar en diciembre desde Buenos Aires y Córdoba.

La ruta Buenos Aires-Punta del Este, que saldrá desde El Palomar, contará con cinco frecuencias semanales: lunes, jueves, viernes, sábados y domingo. Desde Córdoba, en tanto, funcionará tres veces por semana: jueves, viernes y domingos.

Respecto al costo, se informó que vuelo de Buenos Aires a Punta del Este parte desde US$ 39 (+ US$ 35 tasas), y el de Córdoba a Punta del Este, desde US$ 59 (+ US$ 54 tasas). .

Los precios, cabe aclarar, son por tramo y para compras con 30 días de anticipación como mínimo, y un equipaje de mano de hasta 6 kilos.