Alexis Rolín reconoció que fue a “lesionar a propósito” a Blandi

La derrota de San Lorenzo en tierras uruguayas, y la posterior eliminación de la Copa Sudamericana dejó muchas secuelas. No sólo por el resultado favorable a Nacional, que obtuvo el pasaje a la siguiente fase de la competencia, sino por las últimas declaraciones que formuló el defensor Alexis Rolín, en alusión a la fuerte infracción que le cometió a Nicolás Blandi durante el partido celebrado en la ciudad de Montevideo.

Nicolás Blandi, delantero y capitán de los Cuervos, llegaba a ese compromiso físicamente por debajo de lo que puede actuar. El Bolso también conocía ese detalle.

El rigor y la fricción de la “garra charrúa” hizo mella en el propio Blandi, que después de sufrir una dura entrada de Alexis Rolín, a los 16 minutos de la primera etapa, debió abandonar el campo de juego a los 34, porque no pudo reponerse de la “sacudida” del ex defensor de Boca, que horas más tarde reconoció que lo fue a buscar a propósito.

“Sabíamos que Blandi no estaba al cien por ciento y siempre con lealtad, la idea era marcarlo fuerte para provocar lo que terminó pasando“, confesó el ex Boca en diálogo con el programa A Fondo por AM 1010.

Y agregó: “a este nivel, cuando uno no está al cien por ciento, es difícil jugar los 90 minutos”.

El diagnóstico post partido indicó que Nicolás Blandi sufrió una distensión del recto anterior de la pierna derecha y deberá estar al menos dos semanas alejado de los campos de juego.