Los Pumas se miden con los All Blacks en busca de la hazaña

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, confirmó al equipo titular que saldrá a la cancha mañana sábado para enfrentar a su par de Nueva Zelanda, los All Blacks, en el encuentro por la quinta fecha del Rugby Championship.

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, hará dos modificaciones con respeto al triunfo ante Australia. El primer cambio será el ingreso del pilar Ramiro Herrera por Santiago Medrano. El último encuentro de Herrera con el seleccionado fue hace un año, justamente ante los All Blacks.

En tanto, Bautista Ezcurra estará desde el inicio como primer centro, en lugar del lesionado Ramiro Moyano. Este cambio modificará las posiciones de los backs, pasando Matías Moroni a la punta y Jerónimo de la Fuente como segundo centro.

De esta manera, Ledesma dispondrá desde el arranque a los siguientes quince jugadores: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Ramiro Herrera, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez, Matías Moroni, Bautista Ezcurra, Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli.

El partido entre Los Pumas y All Blacks se jugará desde las 19.40 en la cancha de Vélez Sarsfield. La transmisión en vivo estará a cargo de la señal ESPN y la organización comunicó que las entradas están agotadas desde hace tres días.