Rescatan animales en estado de abandono en la Región: dos mujeres imputadas por maltrato

En las últimas horas, personal de la Comisaría Tercera, junto al Grupo Táctico Operativo (GTO), efectivos de la Fuerza Buenos Aires y la ONG Rescatistas La Plata, llevaron adelante un operativo en una vivienda ubicada en calle 41 entre 129 y 130, donde fueron rescatadas varias mascotas que se encontraban en estado de abandono.
La medida fue dispuesta por la UFI N°17, a cargo de la fiscal Dra. Di Lorenzo, en el marco de una causa caratulada como “Infracción a la Ley 14.346 – Malos tratos y actos de crueldad animal”.
En el procedimiento, fueron imputadas dos mujeres y los animales fueron derivados a un refugio administrado por la ONG mencionada, donde recibirán cuidados y asistencia.
Finalizada la diligencia, ambas mujeres fueron trasladadas a la dependencia policial y notificadas de la formación de la causa, conforme lo establece el Código Procesal Penal.
Las actuaciones quedaron a disposición de la fiscalía y no se descartan nuevas medidas en la investigación.
