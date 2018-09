Las reservas del Central bajaron U$S 3 mil millones

| Publicado en Edición Impresa

El Banco Central cerró el mes con una caída de U$S 3.665 millones en sus reservas internacionales. La entidad monetaria había comenzado septiembre con U$S 52.657 millones en su arcas y cuatro semanas más tarde la cifra se derrumbó hasta llegar a los U$S 48.992 millones.

Las razones para la pérdida de reservas hay que buscarlas en la estrategia del renunciante titular del BCRA Luis Caputo para controlar al indomable dólar a través de ventas directas y subastas del billete verde y en el pago de intereses de títulos públicos.

De acuerdo a lo informado por la entidad monetaria, en el último día hábil de septiembre las reservas disminuyeron U$S 564 millones respecto al día hábil anterior sin operar en el mercado libre de cambios.

En el desagregado, el Central informó que se realizó la cancelación de intereses de los títulos públicos Par (US$, JPY y EUR) por un equivalente de U$S 153 millones. Asimismo, también se realizaron pagos a organismos internacionales por u$S 80 millones y un pago por operaciones cursadas a través del Sistema de pagos en Moneda Local (SML) por U$S 15 millones.

Desde el BCRA, conducido ahora por Guido Sandleris, señalaron que la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo positivo de U$S 12 millones.