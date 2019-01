La dueña de un salón de eventos denuncia que los recolectores "esquivan" su basura

A través del Whatsapp del diario El Día, Jorgelina denunció que el servicio de recolección de basura "esquiva" su comercio, un salón de eventos ubicado en 35 entre 25 y 26.

Según relató: "No saco la basura cualquier día y en cualquier horario. Los lunes me acerco desde Los Hornos a hacer esa tarea, ya que los domingos no pasan los camiones y muchas veces tenemos acumulados desechos del día anterior".

Asimismo, la mujer manifestó que los vecinos se quejan de ella, pero que "hasta tiro raid en las bolsas para que los perros no las rompan".

En imágenes que aportó de cámaras de seguridad, se observa como "ven claramente la basura y pasan de largo".