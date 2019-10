Los olvidados de Pampita para su boda

| Publicado en Edición Impresa

“La señora que se casa y no nos invita. ¡Quiero detalles del casamiento!”, le recriminó Marcelo Tinelli a Pampita, en medio de “ShowMatch”, y fue por más: “Nosotros lo estaremos mirando por tevé”, continuó el conductor, que recibió como respuesta de la flamante novia un “después de las doce, si quieren vengan”. Algo que molestó mucho a De Brito, su compañero de jurado: “Yo le dije, ‘Invitación de segunda, no. Invitame, sentame en una mesa’. Me dijo ‘No, es que no tengo lugar, si no los invitaría’”. Ella no se hace cargo...