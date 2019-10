Con una cubierta de red el Normal 1 dará batalla contra la invasión de palomas

El sistema tiene un costo de 600.000 pesos y la cooperadora organiza una caminata para conseguir los fondos necesarios

En el Normal 1 optarán, finalmente, por la instalación de micro redes que eviten la presencia de palomas a las instalaciones del emblemático colegio platense. Luego de interiorizarse acerca de los diversos métodos para repeler a la prolífica ave, la Asociación Cooperadora de la institución se definió por ese sistema al considerarlo el “más eficaz” contra la especie, cada vez más invasiva. Para llevar a cabo el proyecto de protección del histórico edificio la comunidad educativa de 14 y 51 deberá juntar alrededor de 600 mil pesos.



Esa suma se transformó en un desafío para la comunidad educativa, que ya organizó una caminata para el 16 de noviembre con el objetivo de conseguir los fondos.



Será la sexta caminata organizada por ese colegio, y arrancará a las 10, desde 51 entre 14 y 15, recorrerá la avenida 51 hasta plaza Malvinas y regresará al establecimiento educativo. Para ese encuentro también se prevé la realización de actividades artisticas y atractivos musicales.



Según contó la presidenta de la Cooperadora del Normal 1, Lidia Garrido, “con los antecedentes favorables del Hospital de Niños Sor María Ludovica y de la Cámara de Diputados bonaerense, nos decidimos por las redes para terminar con la invasión de palomas”.



“Descartamos otros sistemas, como el ultrasonido, porque por la dimensión del colegio no iba a ser un método efectivo”, agregó Garrido.



EN ALTURA



Las redes se colocarán en altura, en los dos patios centrales del colegio, y en más de 80 ventanas, según se pudo saber.



El objetivo de la comunidad educativa es instalarlo entre diciembre de este año y enero 2020, en el receso escolar. “De lo contrario, en febrero y marzo esto puede ser un infierno. Cada vez hay más palomas”, indicó la titular de la cooperadora escolar.



Se trata de una red de tanza de plástico, nylon de pesca, con un milimetro de espesor, conformando rombos de cinco centimetros, según se adelantó.



La idea es cerrar la mayor cantidad de aberturas posibles.



Este sistema se considera de los más ecológicos ya que “no vuelve locas a las palomas, no se daña a los chicos con pinches o productos quimicos”, contó Ignacio Alonso, titular de la empresa que colocaría el sistema de red.



Las redes van en altura, tiene estimado un plazo de durabilidad de entre 10 y 15 años, es hermético e impide hacer nidos en las cornisas de los techos. También se utiliza para contrarrestar la presencia de murciélagos.



Cada patio tiene 1.000 metros cuadrados y con las redes buscarán armar algo similar a un techado, como una malla protectora, explicaron.



“Se trata de un trabajo complejo, porque hay que coser paños, extender la red en altura y lleva varios días”, agregaron en la compañía que estará a cargo del emprendimiento que buscará terminar con la presencia de palomas en la histórica escuela.



Según informaron en la comunidad educativa, hay cerca de 50 espacios en los que detectaron la presencia de palomas.



Cada opción que se planteó debió ser revisada porque la centenaria sede escolar integra el catálogo de la Ciudad de inmuebles protegidos.



Las palomas son fuente de diversas patologías. Pero al no estar contemplada como plaga, la especie no se puede exterminar. De ahí que se buscaron distintas variantes para enfrentar el problema que se agrava con el correr de los días.



Literalmente las palomas se apropiaron del edificio escolar; entran y salen por las ventanas; revolotean en los pasillos y los patios; y hasta ingresan a los salones en pleno dictado de clases. Tal es la intromisión que en algún momento se pensó en la medida extrema de clausurar algunos sectores.



Al establecimiento de 51 entre 14 y 15 asisten, entre los tres niveles académicos, 3.007 alumnos.



Una de las hipótesis que se sostiene en la comunidad educativa es que tal crecimiento coincidió con la erradicación de la especie de la Catedral, donde habría sido efectivo un equipo de ultrasonido que ahuyenta a esos animales.