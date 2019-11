Pichetto: en Bolivia no hubo "golpe de estado clásico" pero admitió "interrupción institucional"

El senador Miguel Ángel Pichetto consideró hoy que en Bolivia "no ha habido un golpe de estado clásico al estilo de lo que pasaba en los años '70", aunque admitió que en ese país se produjo "una interrupción institucional" y sostuvo que "hay que dejar de mirar al mundo con una mirada bolivariana, porque eso nos conduce a la oscuridad y al aislamiento".



Pichetto criticó el manejo institucional del renunciante presidente boliviano, Evo Morales, en especial del proceso electoral de octubre, sobre el cual una auditoría de la OEA denunció severas irregularidades y "cómputos viciados" y comparó esa situación con los recientes comicios celebrados en la Argentina.



"¿Qué hubiera pasado en la Argentina si se hubiera interrumpido el proceso de control de votos el día 27 de octubre y a la mañana siguiente hubiera dado que ganaba (Mauricio) Macri?", se preguntó y respondió que "hubiera volado todo por el aire, y algo de eso es lo que pasó en Bolivia".



Al hablar esta tarde en el Museo de la Casa Rosada en el cierre la Jornada Anual del Cuerpo de Abogados del Estado, Pichetto se refirió a los sucesos de Bolivia y dijo que "no se pueden analizar" los problemas de ese país y de otros de Latinoamérica "desde una mirada generalizada, porque eso implicaría también tener un contenido ideológico".



Sostuvo en ese punto que "hay que dejar de mirar el mundo desde esta mirada oscura bolivariana. Eso nos conduce a la oscuridad, y al aislamiento, y espero que el presidente electo no se equivoque, y espero que la política internacional esté en manos pragmáticas y no de asesores chilenos".



"Querer hacer todo un esquema donde la culpa es del neoliberalismo es equivocado, es un error grave", señaló Pichetto y afirmó que "en Latinoamérica hay tres dictaduras muy complejas, que son Cuba, Venezuela, y Nicaragua".



"Bolivia iba en ese camino, hubo una reacción popular, se produjo un vacío de poder, y por lo que podríamos definir golpe de estado clásico, al estilo de los años '70, no es, pero este es un debate que deberíamos dejar para politólogo especialistas en relaciones internacionales", opinó.



Y, puntualizó luego que "si analizamos el proceso boliviano podríamos decir que el señor Morales se quiso quedar para siempre. Reforma la Constitución y pone límites al período presidencial. Después agarra y se quiere quedar un período más".



"Llama un plebiscito, lo convoca para ver si puede ampliar un período, pierde el plebiscito, y después va a una Corte, que además le era adicta, que le amplía el derecho a presentarse. Pierde las elecciones, hay trampa, hay fraude, y la OEA además denuncia graves hechos e irregularidades. ¿Qué pasó con la Fuerzas Armadas?. Tuvieron orden de reprimir, pero no quisieron hacerlo", indicó.



El senador destacó que no advierte "ninguna situación extrema en la Argentina" donde "hemos pasado un proceso democrático en paz" pero puntualizó que "es un tema que hay que cuidar" y manifestó que "hay que aislar a los violentos, identificarlos".



Tras considerar que "el presidente Macri ha garantizado la paz social durante estos cuatro años", el legislador manifestó que "la Iglesia también tendría que hacer una tarea en este tema, y no convalidar declaraciones de violentos aún cuando abonen a la Iglesia Católica".



Pichetto sostuvo que "algunos que están amparados en el mensaje vaticano, tienen violencia testimonial y deberían ser fuertemente cuestionados, porque me parece que primero se empieza con la palabra y después continúan con los hechos".