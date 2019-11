“En paz y sin plata”: Mónica Gutiérrez se va de América

La periodista Mónica Gutiérrez comunicó su desvinculación del canal América, donde conducía el noticiero de las siete de la tarde, tras 22 años de trayectoria en la pantalla del canal.

“Quiero contarles que he tomado la decisión de dejar la conducción de América Noticias. Gracias al canal por el trabajo de estos años. A mis compañeros el reconocimiento y afecto compartido. A los que me dejan entrar a diario a sus casas y corazones mis bendiciones. #libreydueña”, señaló la periodista en su cuenta de Twitter.

En declaraciones posteriores, Gutiérrez dijo que su ciclo en el canal estaba terminado y que se lo había anunciado a las autoridades “en mayo o junio”. Y agregó: “Arreglé llegar hasta las elecciones. Y así lo hice. Es un ciclo concluido. Todo empieza y todo termina, así es la vida”.

Además aseguró que continuará su carrera y se dedicará a la escritura: “Voy a escribir. Yo trabajo desde mis 19 años y tengo necesidad de darme un tiempo para pensar cómo seguir. Di todo lo que pude dar, no veo otra cosa vibrante ahí (por América) que me dé ganas de seguir. Y para mí la vida es una experiencia. Toqué un punto en el que sentía que tenía que salir de ahí. Pero me voy bien con todos mis compañeros. Así, en paz y sin plata”.

Gutiérrez protagonizó en los últimos años una polémica pública con Jorge Rial, otras de las figuras fuertes de América, quien la señaló como “muy complaciente” con el gobierno de Cambiemos.

De hechos, muchos vieron esta enemistad como la principal causa de la salida de Gutiérrez algo que Liliana Parodi, gerenta de programación del canal, salió a desmentir: “No tiene nada que ver con Rial”.