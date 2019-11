Ya asegurado Mascherano, ahora el Pincha avanza por el delantero

SANTA FE

Enviados Especiales

En Estudiantes existe optimismo por realizar un mercado de pases que rompa el molde. Después de algunos años de estar agazapado, creen que es hora de pelear más arriba en la tabla de posiciones para buscar la clasificación a alguna competencia internacional. Por eso se avecinan pocas pero buenas incorporaciones que le permitan al plantel tener un salto de calidad.

Desde que dejó el Club Nelson Vivas que Estudiantes no tiene equipos verdaderamente competitivos. Desde el torneo 2016 no hubo campañas resonantes, sino más bien un tanto austeras que estuvieron más vinculadas a la erogación de dinero que generó la construcción del estadio que a otra cosa.

El primer nombre que apareció arriba de la mesa fue el de Javier Mascherano, quien desde hace casi 6 meses se habla de su chance concreta de regresar al país para jugar en el Pincha. El sábado pasado fue el propio Club el que confirmó su llegada, a través de un video realizado por el propio presidente Juan Sebastián Verón.

Mascherano estará firmando contrato con Estudiantes en las próximas semanas. Se habla de un vínculo con 18 o 24 meses de duración, lo que le dará un sostén al plantel para perfilarse de otra manera ante los demás equipos del país y, por qué no, del continente.

Entonces llegó la hora de buscar un delantero. El cuerpo técnico y la secretaría de fútbol manejan un borrador de tres o cuatro jugadores. Uno de ellos es Jonathan Cristaldo, el actual jugador de Racing y con pasado en Vélez y el fútbol brasileño. Ya hace dos años estos mismos dirigentes lo habían ido a buscar e inclusive mantenido charlas formales con su representación. Se reflotaron en los últimos días.

Estudiantes quiere tener una respuesta lo antes posible. Si el jugador llegase a dar el ok podría cerrarse de un momento a otro, a pesar de tener todavía unos meses más de vínculo con la Academia. El dato a favor del Pincha es que Cristaldo quiere jugar y aquí tendría más chances que en Racing. La contra es que Eduardo Coudet dejará su cargo en las próximas semanas y al no saberse quién llegará en su lugar los dirigentes no saben lo tendrá en cuenta.

Martín Cauteruccio es otro delantero apuntado. Su nombre sonó hace unos días y desde “adentro” confirmaron que gusta. Se encuentra en el fútbol mexicano desde hace dos temporadas y tiene el deseo de regresar a la Argentina. Estudiantes es una de las principales chances que tiene y la analiza con gran consideración.

Además de Mascherano y el delantero, la secretaría técnica albirroja busca un lateral por izquierda y un volante de gestación de juego. Sonó Juan Infante, número “3” de Platense, pero fue desmentido por el allegados al Club. Y para ocupar el puesto de enganche otra vez figura Nicolás Oroz, el actual jugador de la Universidad de Chile pero cuyo pase pertenece a Racing. Los trasandinos no tienen decidido hacer uso de su opción de compra y por eso el radar Pincha está más fuerte que nunca.

Otro jugador que gusta, interesa y tiene chances de llegar a Estudiantes es Enzo Pérez, el volante campeón de América en 2009 y multicampeón con el River de Marcelo Gallardo. Todavía le quedan seis meses más de contrato con el club Millonario pero existe una charla que lo podría traer de Núñez a City Bell en poco tiempo. Es verdad que las chances no son muchas, pero no es algo imposible.

¿QUÉ PASARÁ CON EDWAR LÓPEZ?

Uno de los jugadores cuyo contrato se termina el 31 de diciembre es el colombiano Edwar López, que llegó al Pincha procedente del Atlético Huilla. En su momento se le firmó un préstamo, sin cargo, por un año.

Pasaron los meses y el jugador fue de menos a más. Lo que en un principio era un jugador para ser desechado se convirtió en la primera alternativa para jugar de extremo por izquierda. Su opción de compra es de 1.250.000 de dólares por el 50%, pero al mismo tiempo Estudiantes podría renovar el préstamo, en este caso con costo.