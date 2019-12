Los médicos platenses levantaron la medida y vuelven a atender por IOMA

“Tuve que pagar 800 pesos a dos profesionales. Un urólogo y un dermatologo. Y ahora tengo que hacerme estudios. No sé cuándo me los voy a hacer ni cuánto van a costar” - Juan Carlos Luna - Afiliado del IOMA

Después de una jornada de confusión, resignación, bronca y postergaciones de consultas y estudios médicos entre los afiliados al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), anoche los médicos platenses resolvieron que desde hoy volverán a atender a través de la obra social provincial.

La medida de protesta, que habían iniciado por tiempo indeterminado, se levantó ayer, a última hora, luego de que ingresara un pago adeudado desde octubre pasado. Fue impulsada por los profesionales de la Agremiación Médica Platense (AMP), que reclaman a la obra social bonaerense por el atraso en el pago de los honorarios y la demora en la aplicación del nuevo nomenclador de prácticas y consultas.

Anoche trascendió entre los médicos, hoy a primera hora la AMP iba a iniciar las gestiones administrativas para realizar el pago a los profesionales.

Ayer “y a última hora ingreso el pago de las prestaciones adeudadas por el IOMA a la Agremiación Médica Platense. Por lo expuesto la Comisión Directiva de esta institución ha decidido dejar sin efecto el corte de servicios a los afiliados del instituto”, señalaron en un comunicado.

En el contexto del levantamiento de la medida de fuerza, el presidente de la AMP, Jorge Varallo, expresó “absoluto repudio al manejo del IOMA que espera a que se realice una medida de fuerza exponiendo a sus afiliados a esfuerzos económicos , pérdida de turnos, situaciones de incertidumbre”.

MALESTAR Y DUDAS

Ayer, en el primer día del corte del servicio los valores que pagaron los afiliados fueron variados. Hubo casos en los que les cobraron 800 pesos la consulta con un especialista, otros que postergaron un estudio con el gastroenterólogo porque le pedían casi 5.000 pesos de aranceles, y hubo casos en los que los profesionales postergaron el cobro de la consulta o la práctica hasta saber realmente qué valor debían aplicar.

En las oficinas administrativas de clínicas y sanatorios privados también estuvo la confusión. Como cada profesional podía elegir el arancel que le cobra al afiliado, hubo tantos valores como cantidad de profesionales disponibles.

Desde IOMA se informó que para hacer el trámite de reintegro, los afiliados “tienen que contar con un comprobante de lo que se les cobró y debe estar enmarcado en las fechas del conflicto con la AMP. Luego se debitará de la facturación que IOMA paga a AMP. Este es el mecanismo implementado por la obra social ante los cobros indebidos”.

GOLPE AL BOLSILLO

En la jornada de ayer, los precios variaron según cada profesional, al tener la posibilidad de cobrar aranceles libres.

José Muras, un afiliado del IOMA que tenía programado un cardio expres (laboratorio bioquímico, laboratorio hematológico, hemostasia básica, espirometría computada, radiología, ergometría, electrocardiograma, control oftalmológico e informe nutricional- contó que se comunicaron con él de la clínica para ofrecerle el cambio de turno para la próxima semana, a la espera de que se solucione el conflicto o presentarse en esta jornada y pagarlo por 2.500 pesos.

María Elena, una afiliada que fue ayer a un turno médico con un especialista en endocrinología, en un consultorio particular, contó su caso: “Tuve que pagar 750 pesos y me sorprendió el valor porque no pensé que lo iban a aumentar de esa manera. Si tengo que hacer dos consultas a especialistas en un mes, y con estos valores, tengo muchísimo gasto y es algo que resulta difícil de postergar. Por qué, con todos los aportes que hacemos a la obra social, no podemos tener el servicio y debemos afrontar los gastos nosotros para luego hacer el engorroso trámite del reintegro, sin saber si nos van a devolver todo el dinero o parte de lo que gastamos”.

Otra afiliada que ayer fue a un gastroenterólogo en una clínica céntrica, indicó que “el profesional me cobró 600 pesos y ahora tengo que hacerme estudios que van desde los 2.000 a los 5.000 pesos, entre ellos una endoscopía”.

La mayoría de los afiliados que hablaron con este diario se quejaron por varias razones: el pago de gastos de salud por partida doble (aporte mensual mediante los salarios o el pago de la cuota como voluntarios, y afrontar el costo de la consulta como si fueran pacientes particulares), y hubo voces de bronca contra la obra social por no cumplir a tiempo con el pago a los profesionales, el motivo que derivó en el conflicto por tiempo indeterminado. También hubo reclamos a los médicos, porque la protesta provoca gastos extras que son difíciles de postergar, al tratarse de cuestiones vinculadas a problemas con la salud.

Antes de que se levantara la medida, Julián Barrales, vicepresidente de la Agremiación Médica Platense, dijo que “el acatamiento por parte de los médicos y las clínicas fue absoluto. Esperemos que las autoridades de IOMA se hagan eco y solucionen esto ya. Sabemos que ya le han pagado a otras entidades médicas que estaban sin conflicto”.

Sobre el pago que reclamaba la AMP, voceros de la obra social bonaerense no informaron nada ante una consulta realizada por este diario.

Ayer, en un recorrido realizado por distintas clínicas, los afiliados indicaron que pagaron honorarios de consultas médicas con diversos valores, desde 500 hasta 900 pesos. “Es una anarquía”, describió un afiliado que acababa de salir de un sanatorio local.

En tanto, la junta interna de IOMA-ATE indicó: “Responsabilizaron al gobierno provincial de los perjuicios en la atención de la salud de más de 300.000 afiliados. Y rechazamos la imposición de cobros indebidos que de manera unilateral deciden en la AMP”.

$2.982 POR MES es lo que paga un afiliado voluntario al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Al igual que los afiliados obligatorios, se quedaron sin cobertura médica por la medida de la agremiación médica. En otro caso, una familia de tres integrantes paga mensualmente $7400 a la obra social provincial.

750 PESOS le cobraron ayer a una afiliada platense la consulta con una especialistas en endocrinología. Entre los afiliados al IOMA el de ayer fue un día de confusión y malestar porque cada médico cobraba a su criterio a los pacientes. En una recorrida por diferentes clínicas, los afiliados indicaron a este diario que pagaron honorarios de consultas médicas con diversos valores, desde 500 hasta 900 pesos.

Para el reintegro de Ioma, los afiliados tienen que contar con el comprobante de lo que pagó