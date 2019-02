La violencia en la pareja, un factor de riesgo para el VIH al que se le presta poca atención

Advierten que por sus menores posibilidades para reclamar el uso de preservativos a sus parejas, las mujeres que sufren violencia enfrentan un riesgo mayor de transmisión

Mariana Iácono (Referente de ICW Argentina).- “Cuando se está en una relación violenta cuesta mucho ver que la resistencia del hombre a usar preservativo es otra forma de maltrato o descuido, tanto o más peligrosa que las demás. A mí misma me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso: durante cinco años me decía que tenía VIH por no haberme cuidado; pero no es fácil cuidarse cuando una tiene una pareja violenta, que hace todo lo posible para tener sexo sin condón y que además es ocho años mayor”

Cuando después de nacer su tercer hijo su pareja seguía negándose a usar preservativos, lo que más preocupaba a Adriana (32) era volver a quedar embarazada porque “la situación económica de la casa no daba para más”. El problema es que ella tampoco se sentía en condiciones de insistir. “Cada vez que le decía que usara forro, se ponía como loco y las cosas terminaban mal”, cuenta Adriana desde un centro de amparo de mujeres golpeadas donde hoy lamenta no haber logrado reunir en aquel momento más fuerza para hacer valer su decisión. Al llegar su cuarto embarazo se enteró que tenía VIH y que la infección se la había transmitido él.

En un momento en que el 98% de las personas que viven con VIH en Argentina se infectaron en relaciones sexuales sin protección, las mujeres que sufren violencia en su pareja tiene un riesgo mucho más alto de contraer la enfermedad. Por las escasas posibilidades que tienen para reclamarle a sus parejas el uso de preservativos, las infecciones de transmisión sexual, y en particular el VIH, suelen ser “muy frecuentes” entre ellas, sostienen tanto infectólogos como referentes en temas de género que observan el fenómeno con preocupación.

Aunque no existen estudios que den cuenta qué porcentaje de las mujeres que sufren violencia adquieren infecciones de transmisión sexual, un relevamiento realizado por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) reveló un fuerte nexo entre una y otra situación. De acuerdo con ese trabajo, un 86% de mujeres que viven con VIH en Argentina reconoce haber sufrido maltratos tanto psicológicos como físicos de sus parejas alguna vez.

El trabajo, realizado con el apoyo de la Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH (ICW), no sólo demostró que el riesgo de infección entre mujeres que sufren violencia de género es más alto sino que esta situación también se traduce en una menor adherencia a los tratamientos y en el desarrollo de otras enfermedades asociadas.

UN RIESGO QUE NO SE VE

“Muchas de las transmisiones de VIH se dan hoy en situaciones de violencia, donde la `negociación` del uso del preservativo no es algo posible para la mujer”, reconoce Natalia Haag, la coordinadora nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina, quien señala además el escaso uso de preservativos que se registra en nuestro país ya de por sí. Una encuesta realizada por su organización puso en evidencia que sólo una de cada seis personas (el 14,5% de los consultados) usa preservativos siempre, que es la única forma en que sirven para prevenir una infección.

Pero tanto como el bajo nivel de cuidado, a Haag le preocupa la escasa visibilización que se tiene de la violencia de género como un factor de riesgo adicional. “Es un problema que nadie ve”, dice. Y lo mismo señala Mariana Iácono, la referente nacional de la Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH-Sida (ICW), quien reconoce haber sufrido ella misma esa situación.

“Cuando se está en una relación violenta cuesta mucho ver que la resistencia del hombre a usar preservativo es otra forma de maltrato o descuido tanto o más peligrosa que las demás. A mí misma me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso: durante cinco años me decía que tenía VIH por no haberme cuidado; pero no es fácil cuidarse cuando uno tiene una pareja violenta, que hace todo lo posible para tener sexo sin condón y que además es ocho años mayor”.

86% de las mujeres que viven con VIH reconoce haber sufrido maltratos de sus parejas

“Aún hoy existe un sometimiento sexual por parte del varón que sigue sin estar visibilizado. Muchas mujeres siguen cediendo al deseo de sus parejas de no usar preservativos por presión o por temor. Aunque se trata claramente de una forma de violencia, entre los adolescentes ésta queda muchas veces enmascarada por un concepto enfermizo de amor romántico, según el cual cuando se es novios ya no hay que usarlo más”, cuenta Flavia Centurión, presidenta de Las Mirabal, una ONG de La Plata que dicta talleres sobre noviazgos violentos para enseñarles a adolescentes a prevenir este tipo de situación.

Sin dejar de reconocer la importancia de los esfuerzos en materia de educación, desde AHF señalan que además es necesario crear los medios para que las mujeres tengan un mayor margen para cuidar su salud sexual. “Así como el Estado distribuye preservativos peneanos, también debería garantizar el acceso a preservativos vaginales para que la decisión de usarlos no quede sólo en mano de los varones”, dice Natalia Haag quien reconoce que estos condones hoy no sólo no están disponibles; tampoco suelen encontrarse en farmacias y cuestan tres veces más.