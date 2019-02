Un perito complicó a cuatro ex policías

El calígrafo confirmó que los cuerpos de escritura de algunos sobres coinciden con los de cinco imputados. Uno murió en la Unidad 9

| Publicado en Edición Impresa

Con la declaración de comerciantes platenses, supuestas víctimas de coimas por parte de la Policía, y el testimonio de los peritos caligráficos que analizaron las inscripciones (nombres de personas y comisarías), que detectaron coincidencia con los cuerpos de escritura aportados por cinco de los acusados, se desarrolló ayer una nueva jornada del juicio oral que ventila el caso de los 36 sobres con un total de 157.000 pesos, descubiertos hace casi tres años en la Jefatura Departamental La Plata.

En el banquillo de los acusados están sentados ocho ex jefes de la policía de nuestra región, y ayer dio positivo el informe dado a conocer por un perito con respecto a las escrituras que aparecen en los sobres para cinco de los ex jefes policiales imputados: Sebastián Cuenca, Julio Sebastián Sáenz, Sebastián Velázquez, Raúl Frare y Federico Máximo Jurado. Éste último fue hallado muerto, por causas naturales, en enero de 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad 9 de La Plata, por lo que se extinguió la acción penal. También son juzgados el ex jefe de la Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

También están imputados, pero llegaron libres al juicio el ex comisario de la cuarta, Juan Retamozzo y la secretaria del jefe de la departamental, María de los Angeles Ramirez, acusada de “encubrimiento agravado”.

En tanto, dos comerciantes, un hombre y una mujer que -por miedo- pidieron declarar sin la presencia de los imputados, contaron sobre pedidos de coimas para “protección” por parte de varios de los acusados. La causa se originó con el hallazgo de 36 sobres con más de 153.700 pesos en la Departamental de La Plata el 1 de abril de 2016.

Los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, a cargo del juicio, continuarán con el debate, con la declaración de más testigos, el lunes próximo, a las 9, en la sala de audiencias de la planta baja del fueron penal de 8 y 57.