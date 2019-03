El finlandés Bottas se quedó con la primera del año en la Fórmula 1

El piloto de Mercedes se coronó ganador del Gran Premio de Australia. Lo escoltó su compañero de escudería y vigente campeón de la categoría, el inglés Lewis Hamilton

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) relegó a su compañero de escudería y vigente campeón de la Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton, y obtuvo una gran victoria en la carrera inaugural de la categoría, disputada en el autódromo de Melbourne, Australia.

Bottas, de 29 años, sumó su cuarto triunfo en la máxima categoría del automovilismo mundial gracias a una fantástica salida que le permitió tomar el primer lugar en desmedro de su coequiper y luego mantenerlo con un sólido andar por el trazado oceánico.

Hamilton, quíntuple campeón de la F1 y dueño de la primera "pole position" de la temporada, retuvo el segundo puesto y holandés Max Verstappen (Red Bull) arrebató el podio al alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

La otra Ferrari, conducida por el monegasco Charles Leclerc, terminó en el quinto puesto, y por detrás, en zona de puntuación, llegaron el danés Kevin Magnussen (Haas), el alemán Nico Hülkenberg (Renault), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romero), el canadiense Lance Stroll (Racing Point) y el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso), décimo.

"La salida ha sido muy buena, sin duda la mejor carrera de mi vida, me he sentido bien. He tenido todo bajo control, el coche ha estado muy bien hoy, tengo que disfrutarlo", señaló Bottas, que además sumó un punto extra en la clasificación general por haber logrado la vuelta más rápida en la prueba.

"Es una nueva norma, sabía que tenía ritmo y quería lograrlo, corrimos un riesgo por los neumáticos, pero estoy muy contento y tengo muchas ganas de la siguiente carrera", añadió.

Bottas firmó el mejor giro del circuito australiano en la penúltima vuelta con un tiempo de 1:25.580, lo que le permitió beneficiarse con la nueva disposición del reglamento de la Fórmula 1.

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) tuvo que abandonar en la vuelta 11 al romper el motor, mientras que su compañero británico Lando Norris, que salió octavo, llegó duodécimo por una mala gestión del cambio de neumáticos.

También abandonaron el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) y el francés Romain Grosjean (Haas) y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point BWT Mercedes), entre otros.

La próxima cita será el domingo 31 de marzo, en horario nocturno, en el Circuito Internacional de Bahrein.