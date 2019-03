Pergolini criticó las intenciones políticas de Tinelli: "No es su momento"

Mario Pergolini habló sobre la situación del país, sobre la actual gestión y claro, sobre alguien que nunca falta en la conversación cada vez que da una entrevista: Marcelo Tinelli . Si bien el conductor aseguró que tiene una buena relación con él, e incluso "comen a escondidas", dijo que "no es el momento" para que el periodista se meta en política.

"Es una persona [por Tinelli] muy especial. Es un tipo que le gusta gestionar. Le gusta estar, pero no es el momento para él. Salió muy dañado con el 38 a 38 de la AFA y no es tan sencillo. Es una persona eficaz, pero por su experiencia empresarial no alcanza", dijo al ser consultado por el coqueteo que últimamente se registra entre el conductor y la política, en diálogo con Ángel de Brito en el ciclo El Espectador (CNN Radio). Por otra parte, desmintió que su histórico enfrentamiento con Tinelli fuera hoy por hoy real: "Almorzamos y lo hacemos a escondidas".

En cuanto a la situación del país, Pergolini opinó: "Nunca llegamos a encontrar camino. No importa si son empresarios, si van a invertir, si son de izquierda o de derecha. Parece que nuestro destino máximo es ser mediocres. Es momento de empezar a rosquear con el ministro de Educación y no con el de Justicia. Si seguimos discutiendo algo tan básico como el salario. ¿cuándo vamos a discutir lo otro?. Todavía estamos en un momento donde eso se puede revertir".

En cuanto a la gestión de Cambiemos, argumentó: "Algunas cosas había que hacerlas y arreglarlas pero nadie se ocupó. El tema de la energía es un sufrimiento que lo estamos pagando (...) Es muy curioso que cada vez que el presidente dice algo, a las cuatro horas se da una información totalmente diferente. El hecho de querer transmitir cierto optimismo es ridículo: no me vengas a decir que está bajando la inflación y lo primero que sale después es que la inflación fue más alta que el mes pasado".

Por otra parte, y en cuanto a la radio que dirige, Vorterix, Pergolini volvió a decir que las redes sociales son algo que debe ser tenido muy en cuenta: "Nuestra parte más fuerte es lo que se ve de Vorterix. No voy pensando en la radio, pienso en la imagen, las redes. Hace siete años que lo encaro desde otro lugar. Creo que no volvería a hacer radio solamente. Ese fuego y esa pasión que tenía ya no la tengo (...) La red social que más está creciendo es WhatsApp. Está muy ligada a nuestro contactos. Podemos mandar videos, audios. Todos los que quisieron ser estrellas están teniendo esos minutos de fama por ejemplo en YouTube".