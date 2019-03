En la gran noche de Manu Ginóbili, los Spurs y Cleveland juegan un partidazo

En la previa de la ceremonia que inmortalizará la casaca 20 del bahiense, se disputa un juego intenso y parejo que marcha 114 a 110 para el local promediando el último cuarto. En el entretiempo, la Generación Dorada recordó anécdotas con el ídolo

Los Spurs y los Cleveland Cavaliers ya juegan en el El AT&T Center de San Antonio, en un juego histórico para el deporte argentino ya que tras el mismo se realizará la ceremonia que rubricará el retiro de la camiseta número 20 que durante 16 temporadas vistió el bahiense Emanuel David Ginóbili.

Manu puede ser considerado el mejor jugador de básquetbol de la Argentina de todos los tiempos y, como mínimo, uno de los 10 deportistas más destacados de nuestra historia.

El acontecimiento puede verse por la pantalla de ESPN en un estadio que tiene un marco imponente y luce repleto de argentinos.

UN ENTRETIEMPO LLENO DE ANÉCDOTAS

En el entretiempo del juego, integrantes de la mencionada Generación Dorada del basquet argentino, entraron en acción conformando una mesa para hablar sobre historias y recuerdos que pudieron compartir con Ginóbili. Ellos fueron Luis Scola, Alejandro Montecchia, Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, Gaby Fernández, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni y Pablo Prigioni, bajo la locución de Adrián Paenza.

"Manu me ayudó mucho en mi vida personal", dijo Oberto, mientras que Scola rememoró que "me quedo con muchas cosas fuera de la cancha que lo hacen más grande".

Por su parte, el Puma contó una graciosa anécdota: "Las manos perfectas de Manu no es tan así. Un día agarró un cortaplumas mío y se cortó el dedo. A los diez día me lo pidió otra vez y se volvió a cortar. Al tiempo me lo pidió otra vez y ya no se lo di".

Prigioni dijo que "Manu lideraba de muchas maneras. Y tenía que intervenir y en un entrenamiento con la Selección Delfino y Nocioni se peleaban. Hasta que Manu se cansó y dijo 'se callan los dos, basta' y se hizo un silencio increíble".

Por su parte, el Chapu destacó que "no saben cómo se comporta en la habitación, un desordenado que me hizo la vida imposible", bromeó. Y Pepe Sánchez y Gaby recordaron "que le decíamos el elegido porque en un avión, con turbulencia, dijimos 'esto se cae' y Pepe dijo 'tranquilo, Gaby que está Manu en el avión".

LA CEREMONIA

El conductor elegido para lo que amén del partido que cerrará la velada tendrá características a todas luces festivas será Sean Elliott, una de las grandes figuras del primero de los cinco anillos ganados por San Antonio, en la temporada 1998/1999.

Elliott es uno de los ocho jugadores de los Spurs que ha tenido el honor de que su camiseta fuera retirada: la 32.

En la ronda de discursos intervendrán tres ex compañeros de Manu en los Spurs: el cordobés Fabricio Oberto y los otros integrantes del legendario “Big Three”, el virginense Tim Duncan y el francés Tony Parker.

También hablará Gregg Popovich, entrenador de los Spurs desde 1996 y por añadidura el conductor de los cinco campeonatos ganados por la franquicia texana.

Ginóbili será acompañado por un grupo de familiares y amigos: su padre (Yuyo) y Raquel Maccari; sus hermanos Leandro y Sebastián; su esposa, Marianela Oroño; sus hijos, Luca y los gemelos Dante y Nicola; su suegro, el ex jugador Luis Oroño, más algunos insignes de la llamada “Generación Dorada”; además de los mencionados Oberto, Alejandro Montecchia, Pepe Sánchez y Andrés Nocioni.

El bahiense jugó para los Spurs 1.057 partidos jugados en temporada regular, 218 en series de playoff 218, sumó 14.043 puntos en su carrera, 3.698 rebotes, 3.999 asistencias, 1.391 recuperos y 318 tapas

La mayor cantidad de puntos en un partido de "Manu" fue 48 tantos frente a Phoenix Suns (21 de enero de 2005), la mayor cantidad de rebotes fue de 15 ante Toronto Raptors (11 de febrero de 2008), la maayor cantidad de asistencias también llegó a 15 ante Sacramento Kings (1 de marzo de 2013).