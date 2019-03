Advierten por el crecimiento de la pobreza en los barrios de La Plata

Anabella Giménez (vecina de San Carlos).- “La situación está muy jodida. Mi marido gana menos porque no hay changas de albañilería y tenemos dos nenes, de 2 y 4 años. Yo me arreglo recurriendo a dos comedores de la zona y a mi suegra. Pero no alcanza y hay veces que la cena se reemplaza por una taza de leche y un pedazo de pan”