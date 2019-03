Tolosa: confusa persecución con disparos y una camioneta a nombre de un fiscal

El hecho terminó con varios jóvenes demorados y un policía apartado. La camioneta Toyota SW4 terminó chocando contra un poste en 6 y 520

Una confusa persecución ocurrida en la madrugada del sábado en las calles de Tolosa terminó con ocho jóvenes aprehendidos y un sargento de la policía de la Provincia apartado. Si bien en el hecho no hubo heridos, el caso toma más preponderancia porque el vehículo protagonista es una camioneta, en la cual, su titular es el fiscal de La Plata Álvaro Garganta.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, los hechos comenzaron en la zona de la plaza Iraola en 2 y 530. Allí, el policía habría observado que al menos dos jóvenes se bajaron de la camioneta y habrían subido - por la fuerza - a otro en el baúl de la misma. A partir de allí se inició la persecución que terminó con el vehículo estrellado contra un árbol en 6 y 520.

Según distintas versiones, durante el recorrido de la persecución el policía efectuó más de un disparo. La versión policial indica que realizó uno solo y de manera accidental cuando la camioneta chocó y que el mismo impactó del lado del conductor sin provocar mayores consecuencias.

Tras ello, los ocho ocupantes que iban en la camioneta fueron aprehendidos y trasladados hasta la Comisaría Sexta y más tarde quedaron en libertad. Según pudo saber este medio, los jóvenes son todos compañeros de colegio. En tanto, que al policía se le incautó el arma y por el momento fue apartado de la fuerza.

Respecto al por qué los jóvenes iban en esa camioneta, fuentes policiales indicaron que vehículo se encontraba en un taller de Tolosa y que fue utilizado sin permiso. Fuentes oficiales informaron que si bien el fiscal Álvaro Gargante figuraba como propiertario de la Toyota SW4, la misma ya había sido vendida y aún no se habían completado los trámites de transferencia.

Néstor Mascione, el papá del joven que conducía la camioneta y quien además es el dueño del taller en Tolosa contó su versión a EL DIA. "Álvaro (Garganta) a quien conozco desde hace tiempo me dejó su Toyota SW4 para revisarla en mi taller y posteriormente ponerla en venta. Como a mí me robaron una camioneta meses atrás y recientemente me salió el cobro del seguro, decidí que yo me quedaba con el vehículo y le dí un adelanto de dinero a modo de seña".

"Mi hijo - agregó - estaba al tanto de toda la operación y usó la camioneta como un vehículo más de los que yo tengo. Osea, es falso que no tenía permiso mío para utilizarla. Como a su auto (por el hijo) le perdía agua, fue hasta el taller ubicado en 118 entre 524 y 525, dejó el suyo y sacó la Toyota".

Sobre el hecho en cuestión, Masicar dio su versión: "Los chicos estaban en la plaza porque estaban organización el UPD (último primer día de clases). Como era 8 en total, abrieron la puerta de puerta baúl porque ahí se pliega la tercer fila de asientos de la camioneta para que todos vayan sentados como corresponde. Eso ha sido lo que confundió a la policía".

Del momento en el que un patrullero comenzó a seguirlos indicó: "No tenían sirenas activadas, solamente hacían señas de luces, por lo que mi hijo nunca supo que era un patrullero. Él se asustó al ver que lo seguían porque meses atrás a mí me robaron otra camioneta".

El hombre agregó que "primero fueron por calle 4 y luego tomaron la avenida 520. Antes de llegar a la esquina con la calle 6, otro patrullero lo cruzó y mi hijo tiró un volantazo, perdió el control y chocó contra un árbol".

Además Masicar aseguró que "fueron dos los disparos que realizó el policía" y a que su hijo "le pegaron cuando los detuvieron" y que "tiene varios chichones en la cabeza" y "un ojo negro".

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Romero (UFI Nº3) y el hecho quedó caratulado como averiguación de ilícito.