Piden elevar a juicio la causa contra el intendente de Ensenada, Mario Secco

Los fiscales Ana Medina y Juan Cruz Condomí Alcorta pidieron la elevación a juicio de la causa por supuesta “coacción agravada”, iniciada al intendente de Ensenada, Mario Secco, por los incidentes ocurridos en la Legislatura bonaerense durante el 14 de diciembre de 2017.

En esa jornada, el jefe comunal kirchnerista irrumpió junto a un grupo de manifestantes en la sesión de la Cámara de Diputados durante el debate de la reforma jubilatoria en el Bapro.

Secco subió al estrado durante un receso y depositó unas postas de goma para denunciar la “represión” que había ocurrido minutos antes en las afueras de la Legislatura.

Los fiscales Medina y Condomí Alcorta elevaron el expediente al juez de Garantías Federico Atencio quien ahora deberá resolver si decide el inicio del juicio si es que considera que se han cumplimentado los pasos legales que requiere el procedimiento.

A partir de los incidentes protagonizados por Secco, la Justicia intervino de oficio e inició una causa por “coacción agravada” por lo que la defensa del intendente ensenadense pidió la eximición de prisión, medida que le fue rechazada en dos instancias.

El delito que se le imputa a Secco no es excarcelable, recordaron fuentes judiciales. Sin embargo, los fiscales no solicitaron la prisión preventiva del procesado por considerar que no había riesgo de que en libertad entorpezca el proceso iniciado.

Secco ha calificado la causa en su contra como “un mamarracho judicial” y asegurado que “no cometí ninguna resistencia a la autoridad. No interrumpí ninguna sesión porque estaban en cuarto intermedio. No entré rompiendo nada porque me hicieron entrar nueve diputados”

“Nosotros siempre nos ajustamos a derecho, por más que vemos que las causas son armadas. Es un mamarracho judicial lo que están haciendo con nosotros”, apuntó Secco, al tiempo que enfatizó: “Me imputan delitos que no cometí”.