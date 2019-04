Por falta de agua, suspenden las clases en todos los niveles en el Normal 1

La medida alcanza a alumnos del turno mañana de secundaria, primaria y jardín. Denuncian que es el segundo día consecutivo que los chicos se vuelven a sus casas

Cientos de alumnos del colegio Normal 1 de La Plata se quedaron esta mañana sin la jornada de clases a raíz de la falta de agua en el establecimiento. Esta medida tomada por las autoridades, se informó, alcanza a los tres niveles educativos (jardín, primaria y secundaria) que funcionan en el predio de 14 y 51. Mientras tanto, persiste la incertidumbre de si la decisión afectará también al turno tarde.

Según denunciaron madres y padres de estudiantes del turno mañana, hoy al llegar al edificio los chicos se encontraron con un cartel en la puerta que versaba: "En el día de la fecha se suspenden las actividades pedagógicas en todos los niveles por falta de agua". La inscripción lleva la firma de la Unidad Académica.

Asimismo, expresaron su malestar porque los jóvenes tomaron conocimiento de la suspensión de las actividades escolares recién a las 7.30 hs., es decir, cuando se hicieron presentes en la escuela. Además, denunciaron que se trata del segundo día consecutivo de suspensión de las clases a causa de los problemas con el suministro de agua. "¿Cómo puede ser que nos avisen en el momento que no tenemos clases, durante dos días seguidos? ¿Por qué no hay mayores explicaciones?", se interrogaron.

A su vez, pesaba la preocupación y la incertidumbre con respecto a lo que pudiera ocurrir con el turno tarde. "Nos dicen que desde el consejo no se informó nada, todavía no está claro si en el siguiente turno habrá clases o no", señalaron.

En un marco de preocupación e indignación, este sector de la comunidad educativa realizó, además, otro reclamo relacionado al pésimo estado que presentan los baños de varones. "En el de planta alta se está cayendo a pedazos, cachos de cielorraso se desprenden del techo, mientras que en el baño de planta baja hay filtraciones. A eso hay que sumar que se llueve en el bufet y en el gimnasio", apuntaron.