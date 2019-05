Definen el lunes cuándo comienza el juicio por corrupción contra Cristina

El máximo tribunal devolvió los 60 cuerpos originales de la causa de la obra pública de Santa Cruz, y habilitó el inicio del proceso. La ex presidenta, junto a Lázaro Baez y Julio de Vido, son acusados de asociación ilícita

La Corte Suprema de Justicia de la Nación devolvió ayer los 60 cuerpos originales de la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el marco de la cual será juzgada la ex presidenta y senadora Cristina Fernández Kirchner, procesada por asociación ilícita.

Está previsto que el juicio comience este martes, pero el empresario detenido Lázaro Báez recusó ayer a dos de los integrantes del tribunal oral que desde el martes comenzará a juzgarlo junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por el caso de la obra pública y pidió que el proceso no comience.

Fuentes judiciales informaron que la defensa de Báez, a cargo de Víctor Hortel, recusó a Rodrigo Giménez Uriburu y a Adriana Palliotti (que actúa como cuarta magistrada). Se trata de los mismos magistrados que están realizado el juicio por la llamada “Ruta del dinero K”, en la que Báez está siendo juzgado por presunto lavado de dinero. La defensa sostuvo que ambos procesos están vinculados y que por lo tanto los jueces podrían prejuzgar.

El Tribunal Oral Federal 2 definirá este lunes si la presentación de Baez posterga o no el inicio del juicio prevista para el martes.

El máximo tribunal del país fotocopió y certificó en 24 horas los 60 cuerpos de 200 hojas cada uno; es decir, 12.000 hojas, que recibió el viernes y a primera hora de la mañana de ayer los reenvió en una camioneta blanca nuevamente al edificio de Comodoro Py 2002, desde el Palacio de Justicia.

“Toda vez que se ha finalizado la extracción de copias certificadas de los autos principales, devuélvanse al Tribunal de origen”, consignó en un breve oficio el máximo tribunal del país.

La Corte quedó en condiciones de iniciar el análisis de los recursos de queja que presentaron defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner.

Apenas la causa volvió a Comodoro Py, los expedientes fueron llevados en dos carretillas desde un acceso lateral donde estacionó el vehículo a las oficinas del Tribunal Oral Federal 2 en el sexto piso de los tribunales federales.

Desde allí se confirmó que el juicio oral comenzará el próximo martes 21 a las 12 en la sala AMIA, ubicada en el subsuelo del edificio.

En la primera jornada tendrán obligación de estar presentes los 13 procesados; entre ellos, la ex presidenta y también los detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública, José López; el empresario Lázaro Báez y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Por ello el Tribunal Oral Federal 2 ya pidió los traslados a otros jueces y tribunales que los tienen a cargo.

En cuanto a López, juzgado actualmente por enriquecimiento ilícito, se le rechazó un pedido para seguir por videoconferencia el inicio del debate.