Video.- Así destrozaron un blindex con un matafuego en una agencia de lotería platense

El violento ataque ocurrió en un local de 7 y 512, en Ringuelet. Actuaron tres menores de edad

Martes, de madrugada. Tres jóvenes ladrones, encapuchados, rompen una puerta de seguridad de una agencia de loterías de 7 y 512, en Ringuelet, e ingresan al local para ir derecho a la caja registradora. El único impedimento para acometer el robo era el resistente vidrio de seguridad colocado sobre el mostrador, que como suele verse habitualmente en este rubro separa a clientes y comerciantes.

Al parecer, por la insistencia y el esfuerzo invertido para barrer con el cristal, el objetivo de la banda de chicos era ir por el dinero, que suponían estaba guardado en el lugar de cobro. En el medio de esta secuencia, el apremio y la desesperación de los ladrones por acometer sus intenciones debido a que desde el momento en que irrumpieron comenzó a sonar la alarma.

Así, uno de ellos toma un matafuego que estaba sujeto a la pared y emplea toda su fuerza, que es lo que puede apreciarse en los gritos que emite ante cada golpe, para destrozar la lámina. Lo logra y recibe la ayuda de sus compañeros. Acto seguido, saltaron el mostrador y revisaron todo el sector de la caja. "Dale que sonó la alarma", dijo uno de ellos.

Lo que tal vez no sabían era que las cámaras de seguridad los estaban filmando. Tampoco tenían conocimiento del funcionamiento del comercio, desde donde señalaron que no acostumbran a dejar dinero en cantidad precisamente para evitar las consecuencias de estos episodios delictivos. Por este hecho, fuentes oficiales precisaron que el botín que se llevaron fue pequeño, aunque no por eso dejó de causar preocupación y lamentos a quienes trabajan en el lugar.

Llamó la atención entre los vecinos que el hecho ocurriera apenas a 50 metros de la delegación comunal. Sin embargo, se trata de un local donde el delito viene asestando desde hace tiempo. Por caso, en 2012 este diario dio a conocer cuando fue blanco de reiteradas ataque: siete en apenas dos días.