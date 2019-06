Investigan a una maestra por “privación ilegal de la libertad” de sus alumnos

Está a cargo de una salita de 4 años del jardín Nuestra Señora de Fátima. Una nena “retó” a su muñeca y prometió ponerle “cinta en la boca”, lo que sacó a la luz testimonios de otros chicos. Ya la apartaron del cargo

Una mujer y su hija de 4 años jugando a “la casita” con las muñecas fue el disparador de otra gravísima denuncia que involucra a un jardín de infantes platense y a una docente acusada de maltratar a niños muy chiquitos cuyos padres confían a su cuidado. La señalada es la maestra de la salita de 4 años del jardín de infantes “Nuestra Señora de Fátima”, que funciona en 75 entre 22 y 23, quien ayer fue apartada del cargo y notificada judicialmente de los cargos en su contra.

Los chicos que habrían sido atados y amordazados con cinta de embalar, según ellos mismos contaron, serían 8, aunque varios más confirman el relato, aclarando que a ellos no les pasó. “Solamente 5 dicen que no vieron nada”, contó a este diario Carolina, mamá de uno de los chicos que habrían sido “castigados por jugar cuando no debían”.

Aunque recién trascendió en las últimas horas, la luz de alerta entre los padres se encendió el 17 de junio pasado, cuando una mujer escuchó que su hija retaba a su muñeca advirtiéndole: “Portate bien porque sino te voy a poner una cinta en la boca”. Según figura en la denuncia a la que accedió EL DIA, la madre le preguntó por qué decía eso, a lo que la niña respondió “la seño Vero”.

Interrogando un poco más a su hija pudo saber que la docente “se lo hizo a ella y (a otro nene)”, porque “hablaban mucho”, declaró la denunciante. La pequeña cambió rápido de tema para seguir jugando, pero el relato dejó inquieta a la madre, que se comunicó enseguida con otros padres. Ninguno estaba al tanto de la situación, aunque -según consta en la causa- “hablaron con sus hijos y así se pudo enterar que a otros niños les había sucedido lo mismo”.

“Todos coinciden- sigue la denuncia- en que los niños expresan que esas cosas suceden porque ellos se portaron mal”.

En principio, la fiscal Cecilia Corfield caratuló el caso como “privación ilegítima de la libertad” y ordenó una serie de medidas de pruebas, entre la que destaca la realización de cámaras Gesell con los menores que habrían sufrido estas maniobras (ver página 17).

Los padres aseguran que al día siguiente de la inquietante revelación fueron al jardín, donde pusieron al tanto de la situación a la directora y al representante legal, Juan Caminos, tras lo cual se “abrieron un acta general e individuales por cada caso”, aunque la docente acusada, Verónica Dalmaso, “siguió yendo al Jardín como si nada”, se quejó Carolina. De hecho, en una reunión que mantuvieron el lunes pasado con las autoridades y la propia maestra, el representante legal les confirmó que no iban a removerla hasta que hubiera una denuncia penal. Esto se concretó ayer, con la notificación que la fiscal hizo en persona.

En el Jardín “tenemos una particularidad y es que las aulas son vidriadas, por lo que están a la vista de todos. No son cerradas, siempre hay contacto visual”, aclaró Caminos en contacto con este diario, por lo que él supone que los hechos denunciados “no sucedieron, más allá de la confianza que tengo de la docente. Estoy acá todos los días, y si esto pasa somos todos cómplices”.

Carolina reconoce que el lugar “es vidriado”, pero “esta mujer siempre corría las cortinas con la excusa de que no quería que se alterasen cada vez que nos veían”.

Ella supo de todo esto por otros padres que le hicieron escuchar el audio en el que una compañerita de su hijo contaba que “a él le habían atado las manos”.

“Cuando le pregunté si eso era cierto empezó a temblar”, recordó Carolina “y a decirme ‘eso no se dice mamá’”. La mujer no sabe si le sujetaron las manos o las muñecas porque el chiquito “no sabe explicarse bien”, aunque espera que esto se aclare con el acompañamiento de profesionales en cámara Gesell.

Lo que más indigna a Carolina es que su hijo haya interiorizado que “merecía lo que le hicieron porque jugaba cuando no tenía que jugar o porque otro hablaba demasiado”. No vio en el niño lesiones ni marcas, aunque sí algunos retrocesos particularmente graves para su historia personal.

Es que tras la muerte de su papá, en 2018, el nene “empezó a hacerse pis y caca encima hasta hace 5 meses. Y ahora, con todo esto, volvió a pasar”, reveló Carolina, además de “vomitar y negarse a ir al jardín”.

Ella y el resto de los padres están convencidos de la veracidad de los relatos, ya que “los primeros se conocieron durante un fin de semana largo y todos los chicos, sin verse, coincidieron en nombrar a quienes les había pasado. ¿Cómo sabían? ¿Se complotaron sin saber lo que es la palabra complot?” cuestionó la mujer, indignada, sobre todo, con un sector de la comunidad que los catalogó como “los padres quilomberos”.

Al jardín Nuestra Señora de Fátima asisten 172 niños distribuidos en 2 turnos (mañana y tarde), con tres salas en cada uno.

La maestra denunciada tiene 22 años de antigüedad, 18 de ellos en el jardín de la calle 75, y, según el representante legal, no registra denuncias previas. En su exposición judicial, la denunciante original dejó constancia de que “hasta que se enteró de lo que pasaba con su hija nunca tuvieron queja de esta docente”.

Ayer, mientras las cámaras de televisión se acomodaban en la vereda del jardín algunos padres pegaron carteles de apoyo a Dalmaso.

Caminos, por su lado, resaltó que “suspendimos preventivamente a la docente para resguardo de ella y de las familias. Nosotros asumimos los costos de salarios y toma de una suplente. Paralelamente denunciamos el caso en la Jefatura de Región y estamos teniendo una investigación simple de los inspectores”.

“así, calladitos”

De todos los audios que intercambiaron los padres con los relatos de sus hijos se conoció uno, en el que una chiquita cuenta que “la seño tenía la cinta en el escritorio y nos puso acá, en las manos y en la boca, y no podíamos hablar. Fue un ratito. Estábamos así calladitos. Sandra nos sacó las cintas, porque le dijo la señorita. Ella la retó y a nosotros no nos retó”, explica, respondiendo a las preguntas del papá. Sandra, aclararon ellos, es la portera del jardín, quien, según la alumna, habría confrontado a la maestra al ver la escena.

Aunque como denunciante figura hasta el momento una sola madre, identificada como Romina (su hija es la nena que “retó” a la muñeca), aportó como testigos a los padres de ocho compañeritos de la pequeña que habrían sido agredidos por la misma docente.

Las autoridades convocaron para el próximo lunes a las 8.30 a “toda la comunidad educativa del colegio” en el edificio donde funcionan la primaria y la secundaria, en 15 entre 76 y 77.

Este nuevo escándalo estalló un mes después de que salieran a la luz los videos de las cámaras de seguridad de la guardería Aventuras en Pañales, en 40 entre 8 y 9, que mostraron a una docente zamarreando a bebés de pocos meses y tapándoles la cara para acallar su llanto (ver aparte).

En el jardín Nuestra Señora de Fátima no hay cámaras, pero los niños tienen edad suficiente para contar por sí mismos lo que viven, disfrutan y también padecen.

“Mi hijo (de 4 años) perdió a su papá el año pasado. Ahora volvió a hacerse pis y caca encima”

“Las aulas son vidriadas, por lo que todo está a la vista de todos, todo el tiempo. Siempre hay contacto visual”

Juan Caminos Representante legal del Jardín

“Las aulas son vidriadas, pero ella corría las cortinas con la excusa de que no se alteraran al vernos”

Carolina Madre de una presunta víctima