Último adiós al ex presidente Fernando De la Rúa

Los restos del ex presidente Fernando De la Rúa fueron inhumados hoy en un cementerio de Pilar, en una ceremonia privada a la que asistieron familiares y allegados al ex mandatario, que falleció ayer a los 81 años. Luego de haber sido velado en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso, el cuerpo del ex mandatario fue trasladado esta mañana desde la sala velatoria O'Higgins, en el barrio porteño de Núñez, donde quedó en guarda desde anoche, al cementerio Memorial de Pilar.

Los restos del ex mandatario fueron trasladados en una caravana, integrada por una decena de autos, escoltada por motos de la Policía Federal a lo largo del camino. Este mediodía, el ex presidente fue inhumado en una ceremonia privada, luego de una misa de cuerpo presente, a la que asistieron sólo sus familiares y allegados más cercanos.

Ayer, los restos del ex mandatario fueron velados en el Congreso, en una ceremonia a la que asistió el presidente Mauricio Macri, referentes de distintos espacios políticos y funcionarios del Gobierno, en su mayoría dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), al que pertenecía el ex presidente. De la Rúa, que falleció ayer a la mañana a los 81 años tras una descompensación generalizada, venía arrastrando una serie de problemas de salud y, además de las asistencias médicas que debió recibir este año, en 2018 fue sometido a una angioplastia tras un infarto, y en 2016 fue operado de un tumor en la vejiga con resultado favorable.

Nacido en Córdoba y de larga militancia radical, De la Rúa fue varias veces senador, diputado nacional y en 1996 se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo en la ciudad de Buenos Aires por el voto popular. En 1999, llegó a la presidencia de la Nación por la Alianza, gobierno que concluyó con su precipitada salida del poder en diciembre de 2001, cuando renunció en medio de revueltas sociales, dos años antes de completar su mandato.