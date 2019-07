Sin lectores con 15 aciertos, el Cartonazo quedó vacante y se armó un pozo por $100 mil

No hubo ganadores y los $50 mil que estaban en juego se suman al pozo de la nueva ronda. Mañana, con el diario, la tarjeta

| Publicado en Edición Impresa

Hacia una segunda ronda va el pozo del Cartonazo, que quedó vacante ayer y ahora, para la próxima semana, en lugar del inicial premio de $50 mil EL DIA pondrá en juego $100 mil.

Ningún lector se presentó con el cupón completo en la redacción del diario antes de las 17, horario límite para la presentación de los ganadores. De esta manera, los $50 mil que se repartían pasan a acumularse al próximo premio y así se formará un pozo de $100 mil.



De este modo, la expectativa por saber quién se quedará con el pozo del Cartonazo deberá esperar una semana más.

Cada semana que el pozo queda vacante crece la ilusión entre los vecinos de la Región que apuestan, ronda tras ronda, a ganarse el premio en efectivo.



Cómo participar



Mañana, con la edición impresa de EL DIA, se entregarán los nuevos cupones, mientras que desde el sábado y hasta el miércoles se publicarán los números que los lectores deben cotejar con los que figuran en sus tarjetas.

Una vez completada la ronda, aquel lector o lectora que logre reunir quince coincidencias se convertirá automáticamente en el ganador de los $100 mil.



Es importante recordar que el lector que logre reunir las 15 coincidencias en su tarjeta tendrá que llamar al diario (al teléfono 425-0101) o presentarse en sus oficinas en Diagonal 80 N°815 el día que termina la semana del juego, es decir el miércoles, en el horario de 11 a 17 horas.



También un televisor



El Cartonazo no sólo ofrece premios en dinero que se ponen en juego todas las semanas. También la propuesta está pensada para aquellos lectores que no ganaron durante el mes, pues se les da una segunda oportunidad con el sorteo de un televisor.

Es así: las tarjetas cuya vigencia termina el miércoles no deben tirarse sino que sus poseedores tienen la posibilidad de obtener un televisor de 32 pulgadas el último día hábil de cada mes, cuando se sortea la pantalla entre los cupones no ganadores del Cartonazo.



Para ello los concursantes deben completar sus datos y luego depositar los cupones en las urnas habilitadas en cualquiera de las receptorías del diario o bien en las oficinas de Diagonal 80 Nº 815.