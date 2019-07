Para Lavagna, "el gobierno confunde a la sociedad con una cierta calma" en los mercados

Junto a Urtubey, el precandidato a presidente visitó pequeñas y medianas empresas de la ciudad del sur bonaerense

El precandidato presidencial del Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró hoy que "el Gobierno genera confusión en la sociedad con una cierta calma" en el tipo de cambio y otras variables económicas.

Lavagna también prometió que si llega a la Casa Rosada aplicará un "programa económico integral", que "implique redistribución de gastos, de inversiones y una mejora en jubilaciones y salarios".

Lo dijo durante un encuentro que, junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, mantuvo con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) de Bahía Blanca, ante quienes presentaron los ejes de las propuestas de su partido para ese sector.

Lavagna y Urtubey visitaron pequeñas y medianas empresas de la ciudad del sur bonaerense, donde el ex ministro de Economía prometió, en caso de llegar a la Casa Rosada, impulsar un proyecto para dejar exentas del pago del impuesto a las Ganancias a las pymes, a cambio de que realicen inversiones.

"Nuestro planteo sobre la pequeña y mediana empresa es retomar un proyecto de ley que mandé en el 2005 de cero Impuesto a las Ganancias para las empresas que invirtieran. Es una decisión muy fuerte que generará un sacudón fuerte en las empresas", sostuvo en una rueda de prensa junto al gobernador de Salta.

Lavagna añadió que "el Gobierno genera confusión en la sociedad con una cierta calma. Una cosa son los mercados y otros los supermercados. No hay ninguna mejoría, es simplemente el congelamiento de algunos datos de orden financiero, esperando que eso genera un efecto electoral positivo".

Los precandidatos de Consenso Federal fueron recibidos en primer lugar por el director ejecutivo de la UIA bahiense, Ricardo Rabbione, quien junto a un grupo de 20 dirigentes y empresarios se interiorizaron acerca de los proyectos económicos, productivos e industriales de Consenso Federal.

Participó también el precandidato a gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca, y Graciela Camaño, diputada nacional que busca renovar su banca en la Cámara baja.

Lavagna remarcó que la reactivación económica "sólo es posible en el marco de un programa económico integral, no con pequeñas medidas de sacar de un lado y poner en el otro", dijo en alusión a la propuesta de su adversario del Frente de Todos, Alberto Fernández, de financiar un aumento de las jubilaciones con la rebaja de las tasas de interés de las Leliqs del Banco Central.

"Eso no sirve. Hace falta un enfoque de orden general que implique redistribución de gastos, de inversiones e implique una mejora en jubilaciones y salarios", evaluó el ex ministro.

Y Urtubey aclaró que "en la medida que no tengamos un rumbo trazado, un plan y políticas de Estado que no cambien permanentemente, no va a cambiar nada. Queremos que Argentina empiece a crecer en un camino de desarrollo imparable".