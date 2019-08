El “Telar de la abundancia”, una antigua estafa que dejó pegadas a varias famosas

Actrices, cantantes y periodistas admitieron haber perdido dinero con este sistema que promete multiplicar los ahorros de los aportantes y termina estafando a la mayoría

“El colorcito rosa, el fuego, la tierra, el aire, querer pasar de mandala… ¿Vos te pensás que veo un colorcito rosa y me siento más femenina? A mí me parece que atenta contra la inteligencia femenina” Débora Plager Periodista

“​​​​​​​Yo no creo que entren como boludas, a mí me lo ofrecieron y dije no. Me lo ofreció Nara Ferragut, que había entrado por Barby Silenzi. Tengo toda la rama y está lleno de famosas, tengo un montón de datos”. Yanina Latorre Panelista

“Quiero aclarar que no apoyo a los Telares. Perdón, entendí mal. A mí también me engañaron. Entendí que se hablaba de confiar y de dar, nunca me di cuenta de que se hablaba de plata. Sí, soy una idiota” Fabiana Cantilo Cantante

Tras conocerse días atrás un audio de la actriz Jazmín Stuart invitando a otras mujeres a sumarse al “Telar de la Abundancia”, cada vez son mas las famosas que reconocen haber participado o perdido dinero ingenuamente con este antiguo engaño camuflado ahora con un discurso entre feminista y “new age”. Y es que se trata en el fondo de la vieja “pirámide” o “avioncito”, un esquema descripto por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos como una fuente de estafas y otros delitos penados con prisión.

Una de las primeras en reconocerse entre la estafadas fue Fabiana Cantilo. Luego de haber defendido semanas atrás este sistema haciendo frente a aquellos que “creen que no funciona, la cantante pidió disculpas y admitió su ingenuidad.

“Quiero aclarar que no apoyo a los Telares de la Abundancia. Perdón, entendí mal. A mí también me engañaron. Entendí que se hablaba de confiar y de dar, pero nunca me di cuenta de que se hablaba de plata. Sí, soy una idiota. ¿Y qué?”, publicó la cantante en su cuenta de Twitter.

Entre las que se reconocieron estafadas por este sistema que promete multiplicar los ahorros estuvo también la conductora Carolina Losada. Esta semana en el programa Intratables admitió haber entregado dinero a personas que la invitaron a sumarse y no haberlo recuperado después. Su confesión dio lugar a un fuerte cruce con la periodista Débora Plager, quien la trato de “idiota”.

“Llamar a esto empoderamiento femenino atenta contra la inteligencia de las mujeres. Yo como mujer me siento avergonzada. Utilizar colorcitos y mandalas para hablar de espiritualidades, de la tierra, el aire y el fuego como si las mujeres fuéramos todas idiotas que sólo nos pueden cautivar con palabras y colores lindos”, le dijo Plager.

Pero quien le subió sin duda la temperatura a la polémica fue la columnista Yanina Latorre, que en el programa “Los ángeles de la mañana” acusó a varias famosas de haber participado y ganado dinero con este sistema a costa de otras personas estafadas.

“Me lo ofreció Nara Ferragut, de buena fe. Me senté a tomar un café. Me mandó un video, un audio como el de Jazmín Stuart, todo el estatuto, me dijo que había una reunión todos los miércoles. Y yo le digo, ‘todo muy lindo, pero no confié ¿por qué para ser espirituales tengo que poner 1.400 dólares?”, contó Latorre, quien luego arremetió contra las famosas que ganaron dinero gracias al Telar.

“Carla Conte cobró 10 mil dólares. ¿Los va a devolver? María Carámbula cobró una cifra exorbitante que no me animo ni a decir porque supera los 50 mil dólares. Juana Repetto también cobró. Edda Bustamante, que terminó saliendo cuando empezó a sospechar, Emilia Mazer... ¿van a llamar a las otras?”, soltó la columnista, quien dijo tener datos de mas famosas que también estuvieron involucradas.