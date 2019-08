Alberto F. niega que el papa Francisco haya intermediado en la unidad del PJ

Admitió una buena relación y que ya lo visitó varias veces. También elogió a los miembros de la Corte Suprema y a Duhalde

“El Papa es demasiado importante como para involucrarlo en las cosas mundanas de la política”, aseguró ayer cuando se le preguntó si Francisco tuvo algún rol en la unidad del peronismo, tal como publicó el diario Financial Times.

De todas maneras, admitió que “siempre tuve un vínculo de mucho respeto con el papa Francisco, quien me recibió varias veces. Por un tiempo estuve muy enojado con la Iglesia, porque no práctica valores cristianos como el amor por los pobres, pero Francisco me reconcilió con la Iglesia”, cerró.

Durante una extensa entrevista en el programa radial que conduce Any Ventura contó que su reciente relación con el Sumo Pontífice, nació porque compartían dentista con el entonces cardenal Jorge Bergoglio y fue quien le pasó el correo digital del Papa para las comunicaciones privadas: “Me dijo que el Papa preguntaba por mí, que estaba esperando que yo le escribiera y lo hice, aunque tenía mucha vergüenza. Y la verdad que tuvo una enorme generosidad en recibirme”.

Por otra parte, el candidato presidencial del Frente de Todos (FdT) dijo que “no hay que hacer nada” con la Corte Suprema, a cuyos miembros consideró “respetables y dignos”, pero en cambio criticó a los jueces federales de los tribunales de Comodoro Py porque “van acomodándose al calor del poder de turno”.

“Quiero que los jueces solo hagan justicia, que algunos han dejado de hacer hace algunos años, y que nunca dejen de lado el estado de derecho por una necesidad política de alguien que gobierna”, agregó.

Consultado sobre “qué habría que hacer” con la Corte Suprema de Justicia nacional, el candidato peronista afirmó “nada”, y de inmediato añadió: “Hay que pedirle a la Corte Suprema que sea Corte Suprema”.

“Tengo mucho respeto por los jueces de la Corte, porque la Corte nunca hizo algo que a mí me hiciera reaccionar en términos de Derecho. Seguramente dictó decisiones que no me gustaron o unas me gustaron más que otras, pero todo estuvo fundado”, aseveró.

Y aseguró que “todos son jueces, aún los que nombró (Mauricio) Macri, respetables, dignos, éticamente no se puede cuestionar nada de ellos. Tal vez (el presidente del tribunal, Carlos) Rosenkrantz tiene los compromisos que tiene alguien que dejó de ser abogado un día para convertirse en juez, pero con el tiempo esas cosas se van disolviendo”.

En cuanto a los magistrados federales de los tribunales porteños de Retiro -que han procesado en varias causas a su compañera de fórmula Cristina Kirchner, inclusive con prisión preventiva-, sostuvo que “la verdad es que hay una sensación bastante entendible de que los jueces federales van acomodándose al calor del poder de turno, y eso es malo definitivamente”.

Finalmente, también habló del ex presidente Eduardo Duhalde. Aseguró que habla con él “permanentemente” porque lo une “un gran cariño”. Y sentenció: “El día que hagamos la estatua del bombero tenemos que ponerle la cara de Eduardo”