En la Región el precio de la carne subió entre un 10 y 20 por ciento

En línea con los aumentos que hubo en todos los rubros, las carnicerías trasladaron las alzas de la hacienda en pie en Liniers

El precio de la carne no pudo escapara de la devaluación del peso, el aumento del valor del ganado en pie en el mercado de Liniers y la remarcación general que hubo en casi todos los rubros tras el salto que pegó el dólar hace 10 días, cuando pasó de $46 a $60 pesos, para estabilizarse luego cerca de los $58.

La carne de vaca, cerdo y el pollo subieron en casi todas las carnicerías de la Región entre un 10 y un 20 por ciento. Pero, ante un consumo deprimido, producto de los “bolsillos flacos”, los comerciantes buscan estrategias para que el incremento no impacte tanto en las ventas.

Así, los carniceros de la Ciudad le explicaban a este diario que “el precio en gancho de la carne aumentó entre un 5% y un 10% mientras que la caja de pollo subió un 20%”.

La mayoría de los incrementos se dieron entre los últimos días de la semana pasada y ayer, aunque cada comerciante lo trasladó como pudo para evitar que ventas sigan bajando.

En algunas carnicerías la caja de pollo pasó de $1.080 a $1.300, por lo que la suba en este caso superó el 15%.

“Subimos un 20% porque nos llegó la carne con ese aumento”, contaba el encargado de una carnicería de diagonal 80. “Acá vendemos mucho porque tenemos buenos precios y por eso la gente sigue viniendo, aunque compra menos”, explicó.

En tanto Mario, el dueño de la carnicería de 3 entre 45 y 46 explicó que “en 55 años nunca me pasó lo de la semana pasada: no me dieron carne porque no tenían precio. Después me vendieron, pero con un aumento del 15%”.

El gerente del frigorífico Gorina, Carlos Riusech, que venden carne al por mayo y menor y también exportan, le explicó a EL DÍA que “el valor de la hacienda en pie aumento un 10% y en ese porcentaje subió la carne, pero como subió todo, o un poco menos”.

En nuestra región los precios varían mucho de acuerdo a la ubicación, pero según un relevamiento se puede observar que el kilo de pollo cuesta en promedio entre $80 y $110; en carne vacuna el asado entre $185 y $300 el kilo, el vacío de $220 a $370; lomo entre $280 y $460; el roast beef $185 a $280; paleta entre $190 y $300; bola de lomo de $200 a $320; lomo de $280 a $460; peceto entre $230 a $390 y carne picada entre $165 y $220.

VALORES

Según revela un informe de la ONG Consumidores Libres, que hace relevamientos de precios de forma quincenal y mensual, los productos que más aumentaron este año son aquellos que consumo masivo y de primera necesidad. Y, entre ellos, la carne y los lácteos son los que presentan las subas más fuertes.

El relevamiento de la entidad precisa que desde el 1º de enero al 15 de agosto, el kilo de carne picada común subió 59,44%; la falda 50,77%; la carnaza común 50,76%; la paleta 44,73%, bola de lomo 34,38%, asado 31,99% y el pollo 30,64%.

En la primera quincena de agosto el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1,98% y desde el 1º de enero la suma acumulada es del 31,77%.