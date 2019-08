Vidal demora anuncios y evalúa el impacto de las medidas nacionales en la Provincia

Los cambios en Ganancias, Monotributo e IVA le harían perder a la Provincia unos 6 mil millones de pesos hasta fin de año

Las devoluciones y rebajas de Ganancias, Monotributo e IVA anunciadas por el gobierno nacional han puesto en guardia a los gobernadores peronistas. Aseguran que es medida impactará sobre la coparticipación que reciben las provincias y por esa razón se reunirán hoy para plantear un rechazo conjunto.

La provincia de Buenos Aires también verá reducidos los giros de recursos nacionales. De acuerdo a algunas estimaciones, de aquí a fin de año perdería unos 6 mil millones de pesos. Y si bien oficialmente la gestión de María Eugenia Vidal no confirma ese número, sí admite que está analizando cómo será el impacto de las medidas nacionales. Por esa razón, además, decidió postergarse el anuncio de las medidas de apoyo a las Pymes y la clase media que la administración provincial iba a anunciar hoy.

La Provincia iba a avanzar con una serie de medidas para apoyar a las Pymes a través de decisiones de tipo crediticio y tributario. Además, trascendió que dispondrá un aumento de las jubilaciones mínimas y el incremento de los valores de los planes sociales y nutricionales para sectores de menores recursos.

Si bien no hay confirmación oficial, la Provincia analiza el pedido de los sindicatos de gremios estatales para que el bono de 5 mil pesos que Nación pagará a sus empleados se haga extensivo a los trabajadores y jubilados bonaerenses. Hasta ayer los gremios no contaban con certezas en cuanto a la posibilidad de que ese plus se termine pagando.

En medio de ese análisis, Vidal le tomó ayer juramento al nuevo ministro de Economía, Damián Bonari, durante un acto que se desarrolló en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno. Bonari reemplaza a Hernán Lacunza, que se incorporó al gabinete nacional.

Además de Vidal, estuvieron presentes durante el acto el vicegobernador Daniel Salvador; y familiares y colaboradores del ministro provincial.

Bonari, de 49 años y que se desempeñaba como subsecretario de Política y Coordinación Económica, cuenta con un Master en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella y una licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires.

Además es profesor de grado y posgrado de universidades nacionales e internacionales en el campo de las Finanzas Públicas y la Gestión en el Sector Público.

Bonari, quien reemplazará a Hernán Lacunza luego de que éste asumiera hoy como ministro de Hacienda de la Nación, es autor de publicaciones sobre análisis y metodologías de medición del gasto público, estadísticas macroeconómicas, evaluación de las finanzas públicas, presupuesto y planificación, protección social, e impacto de las políticas públicas.

Anteriormente se desempeñó en el Ministerio de Economía de la Nación durante 12 años como director de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales y previamente, por más de 3 años, como Coordinador Técnico de la misma oficina, además en el área MERCOSUR, fue director Regional del Proyecto de Cooperación Técnica y Financiera de la Unión Europea “Apoyo al Monitoreo Macroeconómico” y Coordinador Nacional del Grupo de Monitoreo Macroeconómico.

Bonari también se desempeñó como consultor en finanzas y políticas públicas para distintos organismos internacionales y nacionales, gobiernos y Organizaciones No Gubernamentales, fue Investigador Principal de los Programas de Protección Social y Política Fiscal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y Economista Asociado de EMPIRIA Consultores.

Ex becario del gobierno de Francia, Bonari fue distinguido en 2003 con el premio Fulvio Salvador Pagani de la Fundación ARCOR por su trabajo “El Gasto Público Social en la Argentina: diagnóstico y perspectivas”.

El nuevo ministro deberá definir la disponibilidad de recursos con que contará la Provincia para afrontar los gastos adicionales que demandarán las medidas que se dispone a anunciar Vidal.