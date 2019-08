“Vidal está subordinada a Macri y esconde la realidad porque le pidieron que lo cuide”

El precandidato del Frente de Todos afirmó que las gestiones de Cambiemos “no mejoraron nada y empeoraron todo”

Axel Kicillof no ahorra críticas para Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Considera que las administraciones de Cambiemos “no mejoraron nada y empeoraron todo”. Se despacha contra la mandataria a la que calificó como “subordinada” del Presidente y afirma que, producto de la crisis económica “generada por el propio oficialismo”, la imagen de ambos dirigentes desde 2017 cayó 30 puntos.

El precandidato a gobernador del Frente de Todos asegura que si es electo se mudará a la Provincia, a una localidad cerca de su actual domicilio porteño para que sus hijos de 8 y 10 años puedan seguir concurriendo a la misma escuela. El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner mantuvo un extenso diálogo con EL DIA. A continuación los aspectos centrales de la entrevista, a pocas horas de las Paso.

Alberto Fernández dijo que su intención es desdolarizar las tarifas. ¿Qué hará Ud. si resulta electo?

Comparto absolutamente lo de Alberto. Sólo por tomar un ejemplo, Edelap en 2017 y 2018 ganó 2.800 millones de pesos y aquella ganancia es el gasto conjunto de los municipios de Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio. Pero las inversiones de la empresa fueron mucho menores. Decían que nosotros teníamos las tarifas muy bajas entonces las pusieron en dólares y esto no tiene sentido porque las Pymes no facturan en dólares, los negocios no venden en dólares y los hogares no cobran sueldos en dólares. Hay un tema que está absolutamente desacomodado que favoreció a grupos económicos cercanos al gobierno.

¿Está pensando en estatizar algunas de estas empresas?

Nunca dije eso. Es un fantasma que quieren presentar. Hay Pymes que se funden porque no pueden pagar la tarifa de luz y no me parece razonable. Si se suma la ganancia del transporte y la generación de la energía y la de las petroleras, hay un montón de plata que falta en la calle.

¿Por qué si se desdolariza esas diferencia iría a la calle?

No se puede mover el costo de la energía argentina al ritmo del dólar. Cuando la Corte dice tarifas razonables, es que tienen que guardar una relación con los salarios, las jubilaciones y los ingresos y ganancias de las empresas. Si las empresas Pymes se funden porque no pueden pagar y se llevan el 70 por ciento de una jubilación, nada de eso es razonable.

Si es electo gobernador ¿qué va a hacer con las tarifas de Edelap y ABSA?

El criterio de ajuste es salarios y rentabilidad empresaria. Si al país le va bien van a subir mucho los salarios y la rentabilidad. Leí que la nafta tiene que subir porque está en dólares porque Macri dijo eso. Los países productores de petróleo a su población no se la venden en dólares. En Argentina las que escribieron esas normas fueron las petroleras. El presidente de Shell Argentina fue secretario de Energía de este gobierno. Es un poco canalla esto. Como los créditos UVA, donde siempre se beneficia al banco y se ajusta por inflación. Es una estafa enorme.

Con los recursos que tiene la Provincia, ¿ alcanza para gestionar sin la ayuda nacional?

Hay un desarreglo estructural en el frente fiscal de la Provincia y lo sabemos porque representa el 40 por ciento del producto nacional, se le cobra impuestos sobre esa producción pero recibe coparticipación del 23 por ciento. La Gobernadora dijo que esto mejoró porque mejoró la coparticipación cuando Macri aplicó el fallo del 15 por ciento, pero al Fondo del Conurbano no se lo actualizan. Cuando uno suma los recursos coparticipados automáticos y los que transfiere la Nación, hay menos. La Provincia recibe menos que en 2015. En cambio, Rodríguez Larreta ganó por goleada. Ahí hay un tema político, que es que Vidal no le puede hacer frente a Macri para conseguir los recursos que necesita la Provincia. Ese desarreglo se puede solucionar pero creo que hay que comprometer al gobierno nacional a que comprenda bien la problemática social y productiva, de infraestructura. Tiene que haber planes nacionales que tengan especial atención a la problemática de la Provincia. Y ese es un trabajo que va a haber que hacer.

¿Va a dar esa pelea entonces?

No sé si es una pelea. Es una cuestión de prioridades comunes. Si viene un presidente como Alberto que quiere poner en marcha la producción industrial que está parada, el principal beneficiario va a ser el empresariado de la Provincia porque es el núcleo productivo del país. Entonces creo que hay ciertas cosas que alcanzan con estar en sintonía de objetivos, trabajar en conjunto, No creo que sea una batalla.

Ud. hace un diagnóstico muy crítico sobre la situación de la Provincia. ¿Por qué entonces la Gobernadora sigue teniendo una imagen fuerte?

Tiene un blindaje fuerte y una estrategia de marketing que consistió en diferenciarse de Macri, aunque todos saben que ella es Macri. Ultimamente porque le pidieron o porque el Plan V no se dio, ahora va en la boleta con él. Pero si uno mira las encuestas ve que su imagen bajó muchísimo. Cuando ganaron la elección de 2017, Vidal tenía una aprobación del 70 por ciento y Macri del 60. Ahora Macri está en el 30 y Vidal en 40, es decir, bajaron 30 puntos. Es muy difícil que ella diga que no lo conoce o que mal tipo que es. Ahora en esta campaña está teniendo este problema. Cuando le dicen que hay desempleo contesta que hay más gente buscando trabajo, que en cualquier libro de texto eso se llama desempleo. Vi una tapa de EL DIA donde decía que el desempleo juvenil es de casi 11 puntos. Se tienen que hacer cargo de esto. Están teniendo una pelea con la realidad y Vidal la niega en parte porque le pidieron que lo cuide a Macri. Tratan de que Vidal lo levante aunque en parte lo esconden en los carteles pero aún así tiene una subordinación clara. Iniciaron una campaña que era sólo agredirme a mí. Fuera de eso, no quieren hablar de la realidad ni prometen nada para adelante. Macri dice que lo voten sin argumentos.

Si gana Ud. ¿gobierna La Cámpora?

Si gano voy a gobernar yo porque así lo marca la Constitución. Tenemos un frente político con muchas fuerzas y nuestra propuesta es muy robusta para resolver cuestiones de fondo. Y una de esas medidas es darle un gran impulso a La Plata como capital de la Provincia.

“Vidal vació ministerios y superpuso áreas. De la modernización PRO acá no hubo nada”

Axel Kicillof Precandidato a gobernador