La Comuna acordó con los gremios un bono de $6.000 para los municipales

Otorgará, además, un aumento salarial del 16,4 por ciento a partir de este mes. Volverán a reunirse en octubre

La Comuna acordó ayer con los gremios que representan a los trabajadores municipales el pago de un bono de $6.000, que se realizará en dos tramos, y un aumento al salario del orden del 16,4 por ciento a partir de este mes.

El plus salarial, una compensación no remunerativa ni bonificable que beneficiará a unos 4 mil trabajadores, será abonado con una cuota de $3.000 este mes y otra igual en noviembre. El bono municipal duplica así la cifra no remunerativa que otorgará el gobierno provincial a los empleados estatales, previsto en $3.000.

A partir de este mes, además, los trabajadores municipales comenzarán a cobrar un aumento del 16,4 por ciento, un ocho por ciento por encima de lo acordado a principio de año para este tramo. Según pudo saber este diario, en octubre ambas partes volverán a reunirse con funcionarios municipales para analizar el desarrollo de la inflación.

Como viene publicando este diario, trabajadores municipales se encuentran realizando protestas y retención de tareas en distintas áreas de la Comuna, en reclamo de una mejora salarial, dado que el incremento acumulado en 2019 para el sector llega al 13 por ciento, muy por debajo de la suba de la inflación.

Con este incremento, el acumulado anual a partir de octubre será del orden del 29,4 por ciento, aunque dejando la negociación abierta para continuar analizando el comportamiento de la inflación en el último tramo del año.

Funcionarios del gobierno de Julio Garro y representantes gremiales de UPCN y el Sindicato de Municipales firmaron ayer el acuerdo, luego de arduas negociaciones que vinieron extendiéndose desde la semana pasada.

Desde UPCN, Diego Rétola celebró el cierre de la negociación entendiendo que “con esta medida podrá llevarse algo de alivio a los golpeados bolsillos de los trabajadores”.

En tanto, Garro advirtió que “estamos viviendo un momento duro y por eso trabajamos para hacer el máximo esfuerzo y mejorar las condiciones salariales de los trabajadores”.

Y confirmó que previniendo que la inflación “puede ser más alta”, hubo un compromiso para volver a negociar salarios en octubre.

Y aseguró que su gobierno “no va a permitir que los trabajadores municipales pierdan un solo peso de su salario respecto de la inflación en el año 2019”.

POR LA INFLACIÓN

El plus salarial, que es no remunerativo y no bonificable, apunta a compensar en los salarios de los empleados municipales el avance de la inflación de los últimos meses. El índice sostenido de precios registra en lo que va del año un incremento del 30 por ciento, en tanto que la inflación interanual ronda el 54.

La medida del bono también fue adoptada por el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, así como por otros municipios de la Provincia.

El Presidente anunció el pago de un bono de $5.000 pesos para los trabajadores estatales de la órbita del gobierno nacional, en tanto que analiza disponer de un beneficio para los privados, cuyo monto aún resta definir.

En la Provincia, Vidal otorgó un plus de $3.000, pero sólo para los empleados que cobren menos de $38.300, es decir, que no son alcanzados por el impuesto a las Ganancias. En tanto, para los pasivos, la compensación será de $2.100.

Tanto UPCN, Fegeppba como los gremios nucleados en la CTA rechazaron la cifra que la Gobernadora otorgó por decreto, por considerar que es “insuficiente” para compensar el atraso salarial del sector.