El Viejo Maestro festeja los 85 años

Griguol cumple hoy 85 años y el mundo del fútbol celebra a uno de los grandes íconos del deporte nacional. Para la gente de Ferro Carril Oeste, Rosario Central y Gimnasia obviamente es especial, pero la admiración es general

| Publicado en Edición Impresa

El recorrido del entrenador cordobés nacido en Las Palmas un 4 de septiembre de 1934, siempre dejó tela para cortar en cada club que pisó.

Claro está que todo lo que hizo en Ferro, Central y el Lobo le bastó para ser recordado siempre, además de un excelente entrenador de fútbol, como un extraordinario formador de personas de bien que por esas cosas de la vida le tocó jugar al fútbol en algún momento de su recorrido.

Salió campeón con el Canalla en 1973 y fue el DT de Ferro que consiguió los únicos dos títulos de la institución: los torneos de 1982 y 1984. Pero después recalaría en nuestra ciudad y provocó una verdadera revolución. Griguol pasó a dirigir a Gimnasia desde el año 1994 a 1998. Y transformó a un grupo de jugadores acostumbrados a perderse en la monotonía gris de sus tristes campeonatos, en verdaderos batalladores que pusieron al Lobo en boca de todos y no solo eso, Gimnasia nunca sacó tantos jugadores de calidad. Griguol como DT tripero, metió tres sub campeonatos en el Clausura 1995, Clausura 1996 y Apertura 1998. Luego tuvo otros dos ciclos del 2000 al 2001 y del 2003 al 2004.

ANÉCDOTAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ.

Las anécdotas que cuentan los jugadores que pasaron bajo su tutela, son varias y de distinto calibre.

De su paso por Ferro, recuerdan algunos de sus ex dirigidos como Oscar Acosta, Oscar Garré o Alberto Márcico (a quién descubrió cerca de la cancha de Boca jugando un picado con sus amigos, sus peleas con el canchero del verdolaga José Fantuzzi, quien era un detallista del césped que tenía el viejo estadio de Caballito y no le permitía de ninguna manera, que Timoteo usara para entrenar a su equipo. Para eso estaba el predio de Pontevedra. Pero Timoteo esperaba que Fantuzzi terminara su horario de trabajo y hacía que sus jugadores saltaran las rejas que separaban la cancha de las tribunas y las plateas. Claro...¡¡¡el canchero le había puesto candado a todo!!!

¿Por qué siempre usa gorra o boina? Uno de sus jugadores preferidos, Jorge Vásquez lo reveló: “El Viejo (como cariñosamente lo conocen todos en el fútbol, odia su pelada, por eso siempre pero siempre, usa gorra. Esté en Caballito, La plata o París”.

En Gimnasia siempre se recuerdan “Las fiestas del Salame”, algo que Griguol instaló en la comunidad mensana y que durante años sirvió para que las inferiores del Lobo, tuvieran fondos frescos.

“Gran Oportunidad. Gimnasia y Esgrima La Plata prueba jugadores libres. Los días martes 17 y miércoles 18 del corriente. El cuerpo técnico convoca a una prueba para jugadores libres que hayan jugado al menos un partido en Primera División en los torneos Apertura y/o Clausura (Temporadas 95-96) nacidos después del 1º de enero de 1972. Los interesados deberán presentarse munidos de sus implementos de trabajo y documentos de identidad.” esa fue la gacetilla que publicó este diario presagiando algo que de hecho resultó conmovedor: se presentaron más de mil jugadores en Estancia Chica y de esas pruebas quedaron seleccionados Rubén Darío Ferrer y Cristian Pitaluga. Una locura.

Griguol siempre más que un destacado entrenador de fútbol, fue un verdadero maestro. Tiene una estatua en tamaño real en la cancha de Ferro, en pleno corazón del barrio porteño de Caballito y hay pocas personas e el mundo del fútbol que lo recuerden mal.

Incluso ¿Quién no recuerda el insulto al Yagui Favio Fernández? luego de ser expulsado por una innecesaria falta a Humberto Fabián Biasotti frente de Ferro, cuando Gimnasia se jugaba el campeonato en 1995. “En ese momento no escuché lo que me gritó, sí lo vi después por televisión. Al otro día Timoteome llamó y me pidió disculpas, algo que no era habitual en un hombre como él. Me contó que había sido por el enojo por la situación y me preguntó por qué había hecho ese foul”, relató Fernández.

Simplemente 85 años de Timoteo.