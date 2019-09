Maradona, encaminado para ser el DT del Lobo

Pellegrino tuvo un encuentro con los representantes de Diego y hubo importantes avances. En cuestión de horas habría un anuncio

| Publicado en Edición Impresa

Está claro que la búsqueda del nuevo técnico de Gimnasia no es un tema sencillo, o al menos, no será como en otros casos. Si muchas veces se arma una “novela” alrededor del pase de algún futbolista, cómo no habrá una verdadera “novela” cuando Diego Armando Maradona aparece en escena. Su sola mención, provoca una noticia no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y la posibilidad de dirigir en el fútbol argentino, y en este caso por el ofrecimiento de Gimnasia, ha revolucionado todo.

Si sucede con temas judiciales, del corazón o familiares que da para horas y horas de televisión y espacio en los medios con respecto a Diego, la posibilidad que vuelva a dirigir en nuestro país está dando que hablar, y en nuestra Ciudad mucho más por tratarse de uno de los equipos platenses.

Lo cierto es que, cuando parecía que la chance estaba caída, todo se reflotó en cuestión de horas, y en la Sede Social de calle 4 hoy mantienen la ilusión de verlo al “Diez” con el buzo de técnico del primer equipo.

Y esta “novela” que comenzó hace prácticamente una semana promete tener algunos capítulos más por que el caso no está cerrado, ni mucho menos.

Para el presidente albiazul, Gabriel Pellegrino, y un grupo de dirigentes, Maradona es la opción número uno y agotarán todos los medios para tratar de contratarlo. Sienten que su llegada le haría muy bien a Gimnasia en varios sentidos, no solo en lo futbolístico.

Lógicamente que sería un golpe de efecto importantísimo a nivel Institucional ya que se empezaría a hablar de Gimnasia a nivel mundial, como ocurre cada vez que Maradona dirige en alguna parte del planeta. Y seguramente para el plantel mens sana también sería una inyección anímica tremenda tenerlo dentro de un vestuario y compartir el día a día.

A todo esto, y mientras la dirigencia albiazul esperaba por una reunión en Capital Federal para tratar de ir a fondo con este tema, en horas de la tarde de ayer desde las redes sociales del propio Maradona, hubo un mensaje acompañado de una foto del “Diez” sonriente.

Esto sin dudas despistó a propios y extraños por el calibre de las palabras que se utilizaron en el mensaje que se vio desde su Instagram y Facebook.

Para la dirigencia Tripera fue todo un guiño del entrenador para avanzar en la negociación con la intención de llegar a buen puerto en los días venideros.

El mensaje del DT que se publicó en las redes sociales textualmente dice lo siguiente: “Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mi dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. Le mando un abrazo a todos!”.

Horas más tarde, lo que apareció fue un audio del abogado del ex capitán de la Selección Argentina, Matías Morla, quien entre otras cosas decía, “va a depender de las ganas que tenga Gimnasia, nosotros estamos para ir mañana”. Como decíamos antes, una “novela” que promete más capítulos.

¿Esperan al 10 hasta el 10?

Con el correr de las horas fueron apareciendo más y más condimentos de esta “novela”, que tienen que ver directamente con el presente de Maradona.

Recordemos que el DT fue operado con éxito de su rodilla derecha el 24 de julio pasado, en la Clínica Olivos. Desde entonces, el Astro comenzó con su recuperación y trabaja a diario con un kinesiólogo que va a su domicilio.

Según comentaron desde el entorno del “Diez”, la semana venidera estarían listos unos estudios que se le realizaron y allí el médico dará su veredicto si tendrá el apto como para volver a trabajar.

Recordemos que justamente el DT decidió renunciar a su cargo en Dorados de Sinaloa en México, priorizando su salud, para poder operarse de la rodilla derecha (cosa que ya hizo), pero también de una lesión en el hombro izquierdo (la idea era operarse al recuperarse de la intervención en la rodilla).

Este encuentro con el médico sería el próximo martes 10 de septiembre, y a partir de allí tendrán un panorama más claro.

En tanto, desde una parte de su entorno familiar no estarían de acuerdo con que regrese tan rápido a trabajar por estar en plena recuperación, pero las ganas de Maradona de asumir el desafío y volver al fútbol argentino, al parecer pueden más.

Más allá de esto, se sabe que Gimnasia necesita de manera urgente un entrenador para comenzar a trabajar y pensar en lo que viene, ya que el arranque no ha sido el esperado, sumando el Lobo solamente 1 punto de los 15 en juego.

Reunión “muy positiva”

En otro orden de cosas, en la tarde de ayer se dio una reunión en Capital Federal donde la dirigencia mens sana buscó acelerar y realizar un ofrecimiento concreto.

El presidente Pellegrino estuvo reunido con cuatro miembros del cuerpo legal de Maradona, avanzando en diferentes puntos del ofrecimiento Tripero.

Tras varias horas de reunión, las dos partes quedaron muy conformes con lo avanzado allí, y según pudo saber este medio, la charla fue “muy positiva”, según afirmó anoche un alto directivo gimnasista.

Más allá de tocar temas contractuales y económicos, también hubo espacio para cuestiones futbolísticas. Por ejemplo, el cuerpo técnico que tendría Diego, y quiénes serían sus colaboradores en caso de asumir como entrenador albiazul.

Y en ese sentido hay varios puntos a tocar. Por un lado, uno de sus ayudantes de campo en caso de asumir será su sobrino, Daniel López Maradona, quien lo acompañó en su última etapa meses atrás, en México.

Lo cierto es que en la reunión de la víspera se trató el tema de otro colaborador más, con un poco más de experiencia, y de la confianza de Diego.

Al mismo tiempo, un fuerte rumor afirmó que uno de los colaboradores podría ser alguien ligado a Gimnasia, que conozca profundamente el Club. Los dos primeros nombres que sonaron son los de Andrés Yllana y Roberto Sosa.

La reunión de ayer fue “muy positiva”. Hoy, Pellegrino podría hablar cara a cara con Maradona

¿HOY CARA A CARA CON DIEGO?

Las horas están cargadas de mucha ansiedad y expectativa en el mundo Gimnasia. Es que, hoy por hoy, Maradona está muy cerca de convertirse en nuevo técnico del Lobo.

Tal es así, que en la presente jornada Pellegrino volverá a Capital Federal para mantener una nueva reunión para seguir avanzando en el acuerdo, donde es altamente probable que esté presente el propio Maradona.