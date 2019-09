En la Región, las relaciones entre radicales y macristas son tensas aunque no se habla de ruptura

En Berisso florecen las críticas por el armado de la lista. En Ensenada se habla de crear un nuevo frente sin el macrismo

| Publicado en Edición Impresa

Los resultados de las últimas PASO en Berisso y Ensenada dejaron secuelas en los armados políticos de Juntos por el Cambio y aunque oficialmente nadie habla de ruptura, es un secreto a voces que las relaciones entre las principales fuerzas de esa coalición han quedado resentidas y eso “se nota”.

En Berisso, el intendente radical Jorge Nedela quedó tercero en la compulsa del pasado 11 de agosto detrás de los precandidatos del Frente de Todos, Fabián Cagliardi y Juan Ignacio Mincarelli que, en la suma, lo superaron por casi 40 puntos.

Para el oficialismo fue un resultado inesperado aunque algunos socios de ese acuerdo dicen ahora que “se veía venir” y cuestionan el armado de la lista que presentó Juntos por el Cambio en Berisso.

En buena parte de la dirigencia del macrismo flota el disgusto por la conformación de esa lista que, entre otras sorpresas, dejó afuera a uno de sus principales referentes, el empresario y ahora concejal Alberto Amiel, un hombre que proviene del PJ pero que fue uno de los primeros en fogonear el espacio liderado por Mauricio Macri, en los inicios del PRO.

La salida de Amiel de la escena política no cayó bien en el macrismo local. En diciembre termina su mandato y no hay señales de que pueda incorporarse al Ejecutivo municipal en caso de que Nedela logre la reelección. En el oficialismo aseguran que se trató de una medida acordada para impulsar una renovación en el Concejo. Pero para los macristas esos aires renovadores no se plasmaron en la conformación de la lista de candidatos a concejales que después de varios tironeos y versiones de ruptura por parte de algunos espacios, finalmente quedó encabezada por un hombre de la Coalición Cívica y funcionario comunal cercano a Nedela: Claudio Topich.

En esas discusiones por el armado electoral de 2019 una de las peleas más fuertes estuvo por los lugares a asignar a los espacios de extracción peronista. El punto de mayor tensión llegó cuando contra todos los pronósticos, Nedela relegó a Alberto Amiel, un histórico del PRO berissense para incluir en el tercer lugar de la lista de candidatos a concejales al vecinalista Pablo Swaryczewki

Unos meses antes de las PASO y aun cuando no estaba definida la lista, el disgusto de los principales referentes de la juventud del PRO era un secreto a voces. En las últimas semanas la concejal oficialista Mariela Cincotta y el candidato a concejal en quinto término, Germán Urdangaray salieron a timbrear sin el acompañamiento de ningún funcionario y muchos menos de referentes radicales.

En una publicación en internet, la actividad fue descripta, entre descargas de fuego amigo contra el radical Nedela, como “las únicas luces al final del túnel oficialista”.

“Nosotros advertimos que se estaba armando una lista para un escenario diferente al que veíamos venir”, sostienen ahora en los círculos macristas donde abundan los pases de factura.

El acuerdo por ahora sigue en pié, aunque a algunos observadores le extrañan algunas actitudes en el mundillo radical de Berisso. Por caso, la expectativa generada por el anunciado encuentro entre Alberto Fernández y Ricardo Alfonsín, ya abre debates en las mesas y sobremesas radicales.

EN ENSENADA

En Ensenada, los 71 puntos que según el recuento definitivo logró el intendente kirchnerista Mario Secco pegaron duro en el ánimo de Juntos por el Cambio, pero más allá de la cuestión electoral también dejaron secuelas en el plano de los entendimiento internos.

Los cuestionamientos cruzados entre el candidato Gustavo Asnaghi, de extracción radical y la conducción estratégica del funcionario provincial macrista Luis “Gordi” Ferella (titular de la Oficina Anticorrupción), son conocidos en el mundillo político ensenadense.

Durante el armado de las listas, uno de los puntos críticos fue la renovación de la banca de Fernanda Ivelli, macrista de paladar negro y protagonista de numerosos cruces con el kirchnenirismo, en muchos de los que ha recibido fuertes agresiones verbales. Se asegura que Asnaghi pugnaba por una lista “más radical”.

De sostenerse el resultado electoral de las PASO, el kichnerismo “sekista” lograría 7 de las 9 bancas en juego por lo que, se asegura, los esfuerzos de Juntos por el Cambio estarían puestos en reunir los 1.000 votos que, de acuerdo a los cálculos previos, necesita para arrebatarle un concejal a Secco y quedarse con tres bancas, en caso de que el lavagnismo no llegue al piso.

En ese marco, es una incógnita cómo se moverá Juntos por el Cambio en la campaña de cara a octubre. Rumores, sobran y aunque nadie habla de ruptura las versiones apuntan a que en caso de otra eventual derrota electoral, algunas de las fuerzas que integran esa coalición podrían intentar la formación de un nuevo frente de perfil “vecinalista”. De ser así se repetiría la historia en la política ensenadense cuando después de los comicios de 1999 ganó protagonismo el Frente de Acción para el Cambio Ensenadense, el FACE, que cuatro años después pondría a Mario Secco en la intendencia, poniendo fin a 50 años de predominio del Partido Justicialista. Luego, Secco abrazó la causa kirchnerista y la historia ya es conocida.