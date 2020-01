El Papa envió más de 50 rosarios a militares detenidos

En una sorpresiva decisión, el papa Francisco le envió más de 50 rosarios bendecidos a militares detenidos en la Argentina acusados por delitos de lesa humanidad en la dictadura. También planteó seguir trabajando “para que se viva en la Justicia” al referirse a los casos de prisiones preventivas que pesan sobre distintos dirigentes.

Según trascendió ayer, Jorge Bergoglio le entregó los rosarios al obispo castrense Santiago Olivera. “El Papa me ha entregado rosarios, para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel, también para los están en sus casas de detenidos, para que sigan rezando”, reveló Olivera, según se informó a través de un comunicado.

El obispo también dijo que con Francisco conversaron sobre la situación de los detenidos con prisión preventiva. “El Papa se interesó sobre el caso de quienes están presos, los que sin condena están en prisión preventiva”.

“Sobre este aspecto, el Santo Padre, me animó a seguir trabajando para que se viva en la justicia, a trabajar por el encuentro por la paz, por la concordia, por encuentro entre todos”, señaló.

TRABAJO PASTORAL

El obispo castrense indicó que “también pudimos conversar sobre la realidad del trabajo pastoral, la verdad que me alentó mucho, hablamos además, sobre la situación de muchos de mis fieles”.

No es la primera vez que el Papa Francisco sorprende con el envío de sus rosarios bendecidos. Ya lo hizo con otros presos como Milagro Sala, la referente de la organización Tupac Amaru; Amado Boudou, el ex vicepresidente, y Patricio Fontanet, el ex vocalista del grupo Callejeros condenado por la tragedia de Cromañón.