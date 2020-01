"Me hubiera gustado que Mac Allister se quedara en Boca", admitió Russo

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, admitió hoy que "le hubiera gustado que Alexis Mac Allister" continuara en el club, una vez confirmada su partida a Inglaterra para jugar en la Premier League, más precisamente en el Brighton, club dueño de su pase que lo mantenía cedido a préstamo.



"Me hubiera gustado que Alexis se quedara en Boca. No puedo juzgar su decisión, nuestro deseo era que siguiera pero son situaciones que heredamos y en definitiva es una decisión suya y de su familia irse a Inglaterra", confesó Russo ante la consulta de Télam, en la conferencia de prensa que ofreció en el predio que Boca posee en Ezeiza.



Mac Allister, de 21 años y surgido de Argentinos Juniors, estaba a Boca a préstamo hasta el 30 de junio próximo, pero el Brighton, dueño de su pase, decidió adelantar su incorporación para que colabore con el equipo que pretende evitar el descenso, y por esa razón abonará 800.000 euros, más otros 200.000 euros si logran mantener la categoría en la Premier League.



"Pensaba contar con él como mínimo hasta junio. Se trata de un jugador que está siendo figura con Argentina en el Preolímpico, que está en pleno ascenso, con llegada al gol y también con pelota parada, eso lo perdemos", añadió Russo, quien asumió la dirección técnica de los "Xeneizes" el 3 de enero último y no lo tuvo jamás a Mac Allister, por su participación en el torneo que clasificará a los Juegos de Tokio 2020.



Mac Allister, al igual que otro jugador de Boca, Nicolás Capaldo, es una de las figuras argentinas en el Preolímpico y su baja será sensible para el esquema de Russo.



"No sé si me dolió, uno tiene sus necesidades y sus propias cosas. Esto es algo que se heredó, es una negociación que viene de antes", remarcó el entrenador boquense, en alusión a que la anterior Comisión Directiva, la que presidía Daniel Angelici, lo sumó al club sin haber fijado una opción de compra definitiva, algo que está claro se trató de un error y hubiera evitado su pronta partida.



En cuanto al equipo que se prepara para visitar el domingo a Talleres por la fecha 18 de la Superliga, el entrenador no dio pistas de cómo formará, aunque se sabe que tendrá como mínimo tres cambios seguros.



"Vamos a definir la formación en los últimos trabajos de mañana. Cuesta elegir, pero buscaremos lo mejor", añadió Russo.



En ese contexto, los cambios seguros serán los ingresos del paraguayo Junior Alonso por Carlos Izquierdoz, expulsado en la fecha pasada ante Independiente, de Franco Soldano o Ramón "Wanchope" Abila por Mauro Zárate, desgarrado ante los de Avellaneda, y del colombiano Sebastián Villa por el juvenil Agustín Obando, mientras que también podría e Iván Marcone por Jorman Campuzano.



Una probable formación de Boca en Córdoba sería con Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano o Iván Marcone; Eduardo Salvio, Guillermo "Pol" Fernández y Sebastián Villa; Franco Soldano o Ramón "Wanchope" Abila y Carlos Tevez.



En la práctica que Russo diagramó durante esta mañana, jugó Soldano y luego ingresó "Wanchope" en su lugar, mientras que Marcone relevó a Campuzano.



En tanto, el arquero titular Estaban Andrada, continúa con la recuperación de la lesión en una rodilla y le dejará nuevamente su lugar a Marcos Díaz, como sucedió ante Independiente.



Boca viajará a Córdoba mañana en un vuelo chárter y se alojará en el Hotel Orfeo de la ciudad de Salsipuedes, para enfrentar a Talleres el domingo desde las 21.45, con el arbitraje de Fernando Rapallini.



El equipo "Xeneize" tiene 30 puntos, tres por debajo del líder River, que recibirá el domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero.