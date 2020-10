La Provincia habilitará los shoppings y la actividad deportiva al aire libre

El gobierno bonaerense anunció ayer que si continúa la baja de contagios en el Conurbano y La Plata se habilitarán, a partir de noviembre, la apertura de locales en centros comerciales y la actividad deportiva al aire libre, mientras que en el interior provincial continuará el sistema de fases que rige para la autorización de actividades.

“La zona del AMBA registra siete semanas de descenso de casos, por lo que vamos a flexibilizar algunas actividades desde noviembre si continúa ese descenso”, sostuvo el gobernador Axel Kicillof al hacer el anuncio oficial.

Citó entre las novedades la apertura de locales en centros comerciales “pero no de zonas de esparcimiento” como los patios de comida, las actividades deportivas al aire libre, ensayos de artistas y una ampliación del permiso sobre la actividad de la construcción privada.

Durante la conferencia en la Gobernación, el mandatario destacó que la decisión del presidente Alberto Fernández de implementar un aislamiento temprano posibilitó que “no colapsara el sistema sanitario bonaerense que encontramos en un estado frágil”. Y, en ese contexto, criticó al ex presidente Mauricio Macri que en los últimos días cuestionó la larga cuarentena. “Parte de la oposición no entendió que este no es un año electoral”, disparó.

Los nuevos permisos regirán siempre y cuando se acentúe la baja de contagios. “En el AMBA por séptima semana consecutiva se fueron reduciendo los contagios que pasaron en promedio de 5.300 a 2.800 por día”, indicó.

En cambio, dijo en el Interior los casos pasaron de un promedio de 500 diarios a 1.400.

En ese contexto, indicó que hay 15 comunas del interior en condiciones de retomar, en forma acotada, las clases presenciales. “Son 338 escuelas y 6700 chicos y chicas. Veremos cómo lo podemos hacer. Yo claro que quiero que vuelvan las clases, es insustituible”, expresó. La idea oficial es que en esos distritos las clases arranquen desde el lunes. En tanto, a partir del 10 de noviembre se incorporarán 10 distritos más.

En los distritos de riesgo medio se autorizarán actividades socio educativas al aire libre, con hasta diez chicos y chicas, aunque esa definición surgirá en los próximos días en relación a qué comunas son y desde cuándo comenzarán.

En los distritos de riesgo alto no habrá regreso a la presencialidad, acotó.

Ante una pregunta de este diario en el sentido de que algunos intendentes de distritos que podrían comenzar las clases consideran que no sería adecuado, el mandatario subrayó que “si en algún municipio hace falta revisar porque entienden que no es momento lo hablaremos con los intendentes”.

A partir del anuncio oficial, desde el lunes el retorno a las clases presenciales será más acotado que lo previsto ya que al menos 10 comunas y las autoridades sanitarias decidieron posponerlo. Entre ellas, como se informara, están Chascomús, Bragado y Chivilcoy.