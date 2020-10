“El grupo ha recibido a los jóvenes de primera y todos los días aprendemos algo nuevo”

MANLY BEACH, Australia.- Los Pumas están en la localidad costera de Manly Beach, al norte de Sidney ajustando los detalles antes de lo que será el dificilísimo debut en el Tri Nations ante los All Blacks, el próximo 14 de noviembre (a las 3:10 AM hora argentina). Están divididos en dos grupos: uno que viajó desde Montevideo (dónde hicieron una fuerte pretemporada) y otro grupo que es el de los jugadores que se desempeñan en el rugby europeo y llegaron hace una semana; por eso el seleccionado argentino, en los próximos días podrá contar con los 13 jugadores que arribaron desde Europa y están aún en la cuarentena exigida por las autoridades sanitarias australianas, no obstante, el primer grupo (que hace ya cuatro semanas está allí) no para de entrenar y pulir detalles.

Entre esa tanda de jugadores está uno de los créditos de nuestra ciudad y de La Plata Rugby , Lucio Cinti, quien habló con este medio y dijo: “Los entrenamientos que tenemos van mezclando los días con distintas cargas de intensidad y asimismo adaptándolos a lo que sea necesario para esa jornada, sean días de defensa o ataque. Con varios de los chicos compartí varios momentos en otros seleccionados y está bueno volver a encontrarse porque eso ayuda, pero en general el grupo ha recibido a los más jóvenes de primera y realmente todos los días se aprende algo nuevo”.

Cinti, hace un par de temporadas se incorporó al sistema de Alto Rendimiento de la Unión Argentina y no ha parado de ser parte de cualquier equipo que la UAR ha puesto en cancha: Los Pumitas, Los Pumas Seven y además el equipo olímpico que ganó la medalla de Oro en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018. Y ahora, en el medio de esta Pandemia de Covid-19, le llegó la chance más importante de su juvenil carrera, Los Pumas y encima en el preludio de partidos ante Nueva Zelanda y Australia.

Pero Cinti desde su juventud expresa lo que está viviendo día a día con jugadores que hasta no hace mucho, los veía por la tele: “obviamente esto jugadores nos aportan toda su experiencia, saben mucho de rugby y es importantísimo para los que estamos acá por primera vez porque te aporta desde todos lados y es muy positivo. En mi puesto está Matías Orlando, es una gran persona y alguien muy simple; un verdadero referente para mí. Lo conocí acá, pero sinceramente me gustaría poder compartir muchos más momentos con jugadores así, porque los mirás como entrenan, como se mueven dentro de la cancha y te querés parecer a ellos. Realmente es un honor poder compartir juntos esta experiencia”.

Por último el rugbier formado en Gonnet comentó: “Está muy bueno ir conociendo a las distintas personas del staff y de a poquito ir volviendo a cierta normalidad; acá en Australia tienen por suerte bastante normalizado todo y eso nos ayuda en el día a día”, finalizó.

EL TRI NATIONS YA TIENE LOS ÁRBITROS DESIGNADOS

World Rugby anunció quienes serán réferees para el Tri Nations 2020 que comienza este 31 de octubre. En ambos hemisferios, los nombramientos para las ventanas temporarias de octubre a diciembre se hicieron en base regional, reconociendo los desafíos de viajes y medidas de cuarentena por el COVID-19.

En cuanto al Tres Naciones, las medidas de cuarentena hacen que no sea posible una neutralidad, por lo que el equipo de referís será de Australia y Nueva Zelanda, con Ben O’Keeffe, Paul Williams, Angus Gardner y Nic Berry controlando los partidos.

