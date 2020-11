Los enigmas de la foto de Maradona y Monzón: habló con EL DIA uno de los protagonistas

Nino Ramella tenía apenas 20 años cuando el destino lo puso frente a dos titanes del deporte nacional. Uno era Carlos Monzón y el otro, un pibe que ya era estrella del fútbol y que prometía mucho más: Diego Armando Maradona. Junto a ambos estaba otra destacada figura pero del mundo del espectáculo y más vinculada a la faceta empresarial, José "Cacho" Steinberg. Además, había una cuarta persona, lo que habitualmente se dice "el colado". Ese joven era Nino.

Si uno busca una foto de Maradona con Monzón en Google, una de las primeras que aparecen es precisamente ese momento. En diálogo con EL DIA Nino reveló uno de los misterios. Según recordó, se trata de una imagen que fue tomada en una sala de prensa de la Municipalidad de General Pueyrredón, en Mar del Plata. Sin embargo, Nino no recuerda del todo las circunstancias ni el día del cónclave de los tres referentes. "Puede ser que haya sido entre el 79 y el 80, yo era empleado de la Municipalidad y en ese momento estaba en la sala. Puede que haya sido por algo vinculado al espectáculo dada la presencia de 'Cacho' Steinberg", dijo.

La otra pregunta que se ha hecho más de un usuario en las redes sociales tiene que ver con la cara de ofuscado de Maradona y el aburrimiento que se percibe en el rostro del célebre boxeador. Tampoco las otras dos personas que aparecen en la foto arrojan el más mínimo atisbo de sonrisa. Nino explicó que no fue una foto en la que tuvieron que posar, más bien fue tomada de forma instantánea, de un momento a otro, por un fotógrafo del área de prensa de la comuna marplatense.

Fue el mayor acercamiento que mantuvo Nino con el genio del fútbol mundial en su vida. Por entonces sabía que Diego "ya era una figura importante", pero no sabía que sería el mejor futbolista de la historia y el hombre al que hoy llora el mundo entero. "A Monzón lo conocí, cubrí el juicio y lo visité en la cárcel, hace 42 años años que me dedico al periodismo", señaló. "Y Diego ya era conocido, pero no tanto como hoy".

"Lo que pasa hoy no lo ha generado nadie en el mundo. No pasó con Kennedy ni con Gandhi. Por la uniformidad en su tratamiento en todos los diarios del mundo, en los más importantes y en los no tanto, se lo puede comparar con acontecimientos del tipo de la llegada del hombre a La Luna y lo que pasó el 11 de septiembre de 2001", indicó.

Nino contó que el otro acercamiento que mantuvo con Maradona fue en el año 97, en cercanías de un teatro local mientras se presentaba la obra "Algo en Común" protagonizada por Ricardo Darín y Ana María Picchio y con Nicolás Cabré en el elenco. "Había un montón de gente en la cola del teatro. Y ahí cerca se veía un grupo de gente con la campera de la campaña "Sol sin drogas" de la que participaba Diego. En un momento la gente se acerca se amontona alrededor de una persona, con lo cual empecé a preguntar qué estaba ocurriendo. De repente se me acerca un hombre de atrás y me dice: 'Tranquilo, es Maradona'. Quien me dijo eso era Guillermo Cóppola", recordó.