"Necesitamos una mejora en los ingresos de la mano de un crecimiento de la economía"

El proyecto de Ley de presupuesto de la Provincia de Buenos Aires prevé un gasto total para 2021 de aproximadamente 1,9 billones de pesos, un endeudamiento de 65.000 millones de pesos que se tomará en el mercado interno y en moneda nacional, y subas para 2021 en la mayoría de las partidas de los impuestos automotor (patente), inmobiliario urbano y rural que no superarán una inflación proyectada del 32 por ciento, aunque para los inmuebles y vehículos de mayor valor fiscal ese incremento estará por encima de la pauta inflacionaria que proyecta el gobierno provincial para el año próximo.

Esas partidas que pagarán por encima de la inflación proyectada incluye en el inmobiliario urbano a viviendas con valuación fiscal superior a los 15 millones de pesos, y a vehículos con valor fiscal por encima de los 5 millones de pesos.

Así lo confirmó a este diario el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, momentos después de presentar el proyecto de Ley de Presupuesto bonaerense 2021, que contempla “un equilibrio en términos de gastos e ingresos corrientes”, la previsión de partidas para una pauta salarial de los estatales que se discutirá el año próximo, pero que a criterio del Ejecutivo debería estar en línea con esa inflación proyectada del 32 por ciento.

Además, adelantó que no habrá subas en Ingresos Brutos para ninguna actividad productiva, excepto para los servicios financieros “porque es un sector que no sufrió la pandemia y obtuvo muy buenos rendimientos en el año”, aunque no precisó de cuánto sería. Ese sector hoy paga 7 por ciento de Ingresos Brutos y el incremento no fue precisado, aunque descartaron un salto al 12 por ciento, como circuló en algún paper previo a que se presentara el proyecto.

La Ley Impositiva que presentó el ejecutivo bonaerense, y que va de la mano con la de Presupuesto, contemplará además del pedido de endeudamiento, una emisión de Letras del Tesoro por 10.000 millones de pesos que servirá “para manejar los flujos de caja de la administración provincial” y se emitirá durante el año escalonadamente, según explicó el ministro a este diario.

De las partidas que pagarán por encima de la inflación no se precisó el porcentaje, pero sí que serán un 0,4 por ciento del total del inmobiliario y un 0,1 por ciento de la patente. “Seguimos apostando a una estructura tributaria más progresiva, pero entendemos que el 2020 es y será un año crítico y no hay margen para incrementar los impuestos en términos reales. Por lo tanto en términos de impuestos patrimoniales no hay un impuesto por encima de la inflación para más del 99 por ciento de los contribuyentes”, dijo López .

“No vamos a aplicar subas por encima en términos reales por encima del costo de vida proyectado para 2021 porque todavía estamos en pandemia y con una economía que suma tres años de recesión. Necesitamos una mejora en los ingresos de la mano de un crecimiento de la economía y no de mayores alícuotas, que sólo recaerán en un pequeño grupo de contribuyentes que entendemos tienen que modificarse para ir hacia un sistema tributario con mayor progresividad”.

El proyecto tiene estratificado 18 categorías diferentes de contribuyentes, “por eso no se puede hablar de un número de aumento de los impuestos, sólo que tuvimos en cuenta el contexto de pandemia y que la mayoría pagará subas menores a la inflación proyectada”, aseguró López, quien remarcó que la provincia prevé una caída del PBI para este año del orden del 12 por ciento y una recuperación del 6 por ciento para 2021, que ayudaría a traccionar una mejora en la recaudación por mayor actividad económica, ya que el 70 por ciento de los recursos propios se generan a partir de un solo impuesto: Ingresos Brutos.

“Es un presupuesto de reactivación económica con un fuerte aumento de la inversión en obras de infraestructura. El otro eje fundamental es la inversión en áreas sociales. El presupuesto muestra las prioridades de la nueva gestión, con un gran impulso a la inversión en educación, la consolidación del sistema de salud y un avance importante en materia de seguridad”, agregó el funcionario.

“Una parte significativa de las partidas tanto del inmobiliario como de automotores pagarán menos del 20 por ciento de incremento anual”, explicó López.

El ministro destacó que “el Estado tiene que tener un rol central en la recuperación del empleo y la inversión y el sector privado tiene un rol fundamental, por eso hay que darle políticas de apuntalamiento y programas de estímulo fiscal y financiero y de crecimiento a los que se les dará continuidad más allá de la pandemia. Por eso creemos que el sector público es el que tiene que traccionar el crecimiento económico y el consumo”.

También remarcó que el Presupuesto busca el desendeudamiento y que la Provincia se financiará en pesos en el mercado interno.