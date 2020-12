La mataron hace 6 años y aún no se sabe por qué

A seis años del crimen de la estudiante de gastronomía Paula Díaz, asesinada de un balazo en el barrio porteño de Liniers cuando volvía de un recital de Babasónicos en una camioneta conducida por su novio, aún no se sabe de dónde partió el disparo ni el móvil del crimen, mientras que su familia reclama que se siga investigando y pidió instalar “una placa recordatoria” en el lugar del hecho. “La justicia le quitó a Paula y a su familia el derecho a la ley en el país, al cual apostamos con tanto esfuerzo para educar y proteger a nuestros hijos. La justicia no nos atendió, la justicia ignoró un asesinato, la justicia no investigó”, dijo Patricia Galloli, madre de la víctima.

El hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2014, entre las 4.20 y las 4.45, cuando Paula (20) volvía de un recital de Babasónicos con su novio, Hugo Carrizo, en una camioneta Jeep Patriot Negra. Según la instrucción dirigida por la fiscal Estela Andrades, la pareja había ido al estadio Mandarine Park, en Costanera Norte, y luego a un bar de Palermo, donde no tuvieron discusiones ni peleas con nadie ni entre sí. El novio de Paula condujo por Juan B. Justo, cruzó por debajo el puente de General Paz, para luego retomar e ir hacia provincia. Al llegar a las paradas de colectivos, el joven oyó una detonación y pensó que le habían arrojado una piedra.

Pero advirtió que la ventanilla trasera derecha estaba rota y que su novia estaba inconsciente y tenía la cabeza ensangrentada, por lo que bajó al destacamento policial apostado debajo del puente.

Paula quedó con muerte cerebral y sus padres decidieron al día siguiente donar sus órganos.