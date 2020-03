Un problema con dos aristas: menores que delinquen y vecinos cansados de los asaltos

El “entre” es un simple pedido: “¿Me das un vaso de agua?” La mayoría de los comerciantes de un área que comienza en la Estación de Trenes y se extiende hasta plaza San Martín y calles aledañas (3 y 48, 2 y 46, por ejemplo) están en pleno conocimiento de la treta. Saben, como aseveró la empleada de un kiosco de 2 y diagonal 80, que “si te piden agua es porque te van a robar”.

Desde hace meses que una “banda” compuesta por menores los visita a diario con suerte dispar. En ciertos casos consiguen escapar con algún elemento o dinero; en otros se retiran sin el ánimo caído por la derrota. Es que, con seguridad, volverán a probar al día siguiente o incluso esa misma jornada pero en otro horario, cuando el turno cambia y la vendedora es otra.

“Acá entraron un montón de veces, nunca cuando estoy yo o mi compañero”, le contó a EL DIA uno de los empacadores que trabaja por la tarde en una casa de artículos de limpieza de diagonal 80 entre 2 y 46. Suelen moverse en grupos de a cinco, aunque no todos ingresan a dar el golpe. Por lo general, dos permanecen afuera y los tres restantes “tantean” el lugar. Si atienden mujeres presumen que es factible el asalto y entonces acometen sin perder tiempo. La técnica cambia cuando el objetivo es cometer un robo tipo piraña, en el que el número -cuantos más, mejor- de individuos es importante. En esas ocasiones el ataque ocurre en los kioscos o en aquellos lugares en los que la mercadería se encuentra al alcance de la mano.

Un ejemplo de esto último son los repetidos atracos que padeció en el último tiempo un negocio de venta de indumentaria situado en la cuadra de numeración par de diagonal 80 entre 2 y 46. En más de una oportunidad “los vimos agarrar medias o prendas pequeñas y seguir como si nada”, señalaron sus propietarios. También hubo episodios cargados de violencia que culminaron con heridos, renuncias y mucho temor. Y, conforme a lo manifestado por los propios damnificados e investigadores consultados, se trata de varias pandillas que llegan hasta el barrio Hipódromo y el Centro. “Pasan todo el tiempo por acá, desde la mañana hasta la noche”, agregó una panadera de la zona de 3 y 46.

De los barrios al centro

“Ellos no trabajan solos. Los mandan a robar”, le aseguró a este diario una mujer que, además de haber sido víctima de las “banditas”, conoce a varios de ellos. Las edades son variadas, con algunos nenes de 8 hasta adolescentes de 17 años. En tanto, quienes aseguran conocer “a varios” de los menores de la banda, sostienen que no serían de un mismo barrio. “Vienen de toda la periferia. De Villa Catella, de Altos de San Lorenzo, de Villa Elvira y de El Mercadito”, arguyen. De la mencionada zona de Ensenada son los dos adolescentes que, en el marco de un atraco a un supermercado, apuñalaron en el cuello a un hombre de nacionalidad china (ver aparte).

Solían actuar con la luz del sol, aunque ahora también lo hacen por la madrugada. La semana pasada, mientras una mujer guardaba el auto en una cochera alquilada de 48 entre 2 y 3, la sorprendieron tres sujetos “muy jóvenes” que la despojaron de la cartera y el celular. “Fue a las cinco de la mañana y estaba con el marido, no pudieron hacer mucho”, remarcaron desde la inmobiliaria Laurencena.

El periplo es repetido. Caminan desde la Estación, por diagonal 80, hasta 7 y 50. En esa ruta desvían su paso por las calles 2, 3 y 4, en dirección a 60. Según explicó Liliana, la propietaria de Planeta Virgen, “van por 3 porque es más oscuro y no tan transitada”. Ella mudó su negocio de 3 entre 47 y 48 a 47 entre 3 y 4. En el anterior local “quisieron robarme más de una vez. La última los saqué con una barreta que tengo siempre al lado del mostrador”, recordó. Ese hecho ocurrió en 2018, pero no descarta que los mismos chicos sean los que causaron pánico en la panadería Le Croix de diagonal 77 y 48. El lunes pasado fue “la quinta vez que los mismos pibes, que son tres de entre 12 y 15 años, nos vienen a asaltar”, contó una de las despachantes. En diciembre, mientras atendía una mujer que cursaba el séptimo mes de embarazo fue “zamarreada del hombro” en uno de los incidentes y días después renunció “por miedo”.

“Tienen armas y las muestran sin pudor, amenazan a los clientes para llevarse cualquier cosa. Llevamos 12 años acá y nunca vivimos una situación igual”, reclamó.

María, dueña de la “Farmacia Internacional”, emplazada en 3 entre 47 y 48, tuvo su cuota de peligro a fines de diciembre. Esa fue “la tercera o cuarta vez que nos entraron a robar”, destacó. En el local estaban ella, una ayudante y una clienta cuando entraron dos jóvenes. Tras pedir un “remedio para la muela, uno sacó un revólver y le apuntó a las tres. “Nos escapamos como pudimos, pero el ladrón trepó por la reja que está colocada sobre el mostrador y nos siguió”, añadió.

Las víctimas debieron escapar por los techos y caer en el patio de un vecino. Por su parte, los dos adolescentes rompieron todo a su paso. Se alzaron con el dinero de la caja registradora -que hicieron añicos contra el piso- y también sustrajeron psicotrópicos. No obstante, según indicó la damnificada, a uno de los chicos lo capturaron entre “laburantes de otros comercios” que “ya los conocen”.

Más cerca en el tiempo, en febrero, en un maxikiosco de 2 y 45 sustrajeron unos 20 mil pesos en cigarrillos. Ernesto, uno de los dependientes, reveló que “son siempre los mismos. Hay uno que no supera los 12 años, y como se saben impunes actúan a toda hora”. La última vez que los atacaron fue un sábado a las 15. “Atendía Sol, le pidieron agua y “el más grande rodeó el mostrador y fue directo hacia ella”, detalló. A los empujones la arrastró hasta el baño para encerrarla. Y en el trayecto, producto de un empellón, Sol se golpeó la cabeza con una pared. Vaciaron la caja registradora (con unos mil pesos en efectivo), pero la diferencia la hicieron con la mercadería que sustrajeron. “Justo había llegado un pedido de cigarrillos y se llevaron una caja que equivale a veinte mil pesos. Además, agarraron otra de preservativos”, indicó Ernesto.

“No podemos seguir así. En diciembre cerró la casa de vinos que estaba sobre 48. Los fines de semana no se puede caminar porque las veredas están llenas de borrachos. Vecinos y comerciantes estamos desesperados”, señaló una vendedora que prefirió no ser identificada.

Se podría definir al área comprendida de 3 a 4 entre 47 y 49 como el epicentro de los constantes asaltos. El playón donde funcionaba el ex Mercado, sería una suerte de base de operaciones. Acuciados por esta coyuntura, a principios de año se le presentó una carta al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en la que solicitaban “erradicar la actividad ilícita de la zona”. La misiva exponía que “en nuestro carácter de ciudadanos residentes en la zona comprendida entre las calles 1 a 4 y 46 a 49 [...], venimos sufriendo una cantidad importante de hechos delictivos en comercios, casas de familia, así como robos en forma constante a transeúntes que circulan, sustrayéndonos desde elementos que se comercializan en cada rubro, dinero, celulares, billeteras, carteras, automóviles, motos, bicicletas, entre otros. Tales hechos son efectuados con armas de alta peligrosidad [...] en su mayoría son llevados a cabo por menores de edad, encontrándose involucrados adultos que indican o participan de los mismos”.

HOGARES SIN CONTENCIÓN

No obstante, muchos de esos chicos se pasean por los diversos hogares de la Región. Allí tampoco tienen contención. Como el régimen es con salida libre, retornan a la calle para continuar con la única vida que conocen. Así, esta realidad plantea dos aristas. La situación de acoso delictivo que viven las víctimas, extrema y concreta; y la de estos menores que delinquen desde edades muy tempranas, pasan la mayor parte del día fuera de sus hogares y muchos de ellos llegan a sus casas para ser abusados de alguna forma por sus familiares. Hace poco más de dos años, Sergio Bustos, asistente en minoridad y ex director del Hogar Arrullos (8 y 66), le explicaba a este diario que “la estructura para contener a los chicos de nuestra región colapsó hace tiempo en toda la Provincia. No hay recursos, no hay personal, y lo que sobran son pibes cada vez más chicos con severos problemas de adicciones pero sin lugares para ser tratados de verdad. Lo que hay son anuncios, palabras, pero detrás lo único que aparece es un sistema arrasado donde los chicos están a la buena de Dios”.

Poco cambió desde entonces. Al ser consultados por EL DIA de los casos mencionados, en el organismo de minoridad provincial se mantuvo el silencio usual.