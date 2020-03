Nueva York se acerca a los 20 mil contagios y hay temor que se dispare la cantidad de casos

Las luces de Time Square no iluminan a nadie. No se ve un alma en la estación de trenes de Grand Central, habitualmente atestada. Apenas un puñado de personas toman fotos del Puente de Brooklyn, una de las grandes atracciones turísticas de la ciudad que no duerme.

Los esfuerzos por controlar propagación del coronavirus han paralizado prácticamente Nueva York, que ha pasado a ser uno de los epicentros del virus.

Casi 2.000 personas fueron hospitalizadas en el estado por el virus y ya hubo 114 muertos, según dijo el gobernador Andrew Cuomo. Cerca de 17 mil dieron positivo en los exámenes, incluidas unas 11 mil en la Gran Manzana, según el seguimiento que realiza la universidad Johns Hopkings.

El alcalde Bill De Blasio alertó que la ciudad de Nueva York, donde se contabilizan 99 muertes por el virus, no cuenta con suficientes respiradores o personal médico para poder salvar la vida de todos los infectados, y pidió ayuda urgente al gobierno federal.

"Esta semana será mala, y la semana que viene será peor (...) Este es sólo el comienzo de algo que empeorará en abril y mayo, y tenemos que prepararnos, tenemos que cambiar la manera en que vivimos, y necesitamos absolutamente ayuda de Washington", dijo el alcalde Bill De Blasio.

Una tercera parte de la población estadounidense de casi 330 millones de habitantes (incluidas las mayores ciudades del país como Nueva York, Los Angeles o Chicago) están bajo cuarentena por orden de gobernadores estatales o alcaldes, con comercios no esenciales cerrados y las reuniones grupales prohibidas. Pero el presidente Donald Trump rechaza decretar el aislamiento en todo el país.

De Blasio, alcalde de la mayor ciudad estadounidense con 8,5 millones de personas, dijo que espera que esta semana ya comience a funcionar un hospital temporario con mil camas que está siendo construido en el centro de conferencias Jacob Javits en Manhattan, pero aseguró que faltan respiradores y personal.

"Si no recibimos respiradores rápidamente, en una semana o algo así nuestro sistema de hospitales públicos no tendrá suficientes respiradores para mantener viva a la gente, gente que podría sobrevivir a esta crisis", alertó.

"No habrá suficiente personal médico en Nueva York. Necesitaremos ayuda del ejército y de otras partes del país", pronosticó De Blasio.

Trump ordenó el domingo que miles de camas de hospital de emergencia sean instaladas en los estados de Nueva York, California y Washington para ayudar a hospitales desbordados.