El Presidente advirtió que habrá “un proceso de aceleración del contagio”

Aunque advirtió que habrá “un proceso de aceleración del contagio” del coronavirus en la Argentina, el presidente Alberto Fernández eludió anoche definir si el Gobierno extenderá la cuarentena general que rige hasta el 31 de marzo. No obstante, afirmó que la suspensión del ciclo lectivo se mantendrá más allá de esa fecha. “Eso puede esperar”, dijo el jefe de Estado.

Pese a que no confirmó la extensión de la cuarentena, el Presidente pasó ayer parte de la jornada en conversaciones políticas con gobernadores, intendentes, funcionarios y especialistas para llegar a un consenso sobre la medida, que implicaría agregar otras dos semanas al aislamiento general que dispuso por decreto, hasta después de las Pascuas, pudo saber EL DIA.

“Podemos discutir si la cuarentena tiene que durar unos días más o menos. Pero los argentinos nos unimos cuando las crisis nos atacan”, remarcó Alberto F. en una entrevista que ofreció a la TV Pública. Desde la quinta de Olivos, donde cumple la cuarentena, aseguró que el Gobierno se está “moviendo a gran velocidad” para acondicionar el sistema sanitario.

“Va a haber un proceso de aceleración del contagio, en el orden de los 80 casos diarios. Va a seguir pasando, pero la relación entre los infectados y las muertes sigue siendo baja, eso nos tiene que tranquilizar”, sostuvo, luego de que le confirmaran que el último parte oficial elevó la cantidad de víctimas fatales del virus Covid-19 a 12 personas en distintos puntos del país.

En ese contexto, dijo que espera a ver “cómo evoluciona estos días” la curva de contagios, antes de definir la extensión de la cuarentena. “Eso un problema porque paraliza la economía, pero antes que nada necesitamos preservar la salud de la gente”, aseguró. “No quieran saber lo que me duele ver que hubo otras muertes”, enfatizó durante el reportaje televisivo.

En lo que el jefe de Estado no se mostró esquivo, fue en anticipar que el ciclo lectivo permanecerá suspendido luego del 31 de marzo. “Eso puede esperar”, sostuvo y explicó: “Si hay algo que no me urge es el inicio de clases. No tiene sentido subir a un chico o a un adolescente a un colectivo para que se termine infectando. Veremos qué hacemos, si agregamos luego días de clase”, señaló.

“Estamos en una situación muy crítica; a todos nos duele lo que estamos viviendo”, afirmó el Presidente y ponderó que se está realizando una “tarea mancomunada” con la dirigencia del oficialismo y la oposición. Destacó especialmente al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, al gobernador Axel Kicillof y a los intendentes del Gran Buenos Aires.

“Con Axel todos los días nos quieren hacer pelear. Es un hombre de una inteligencia tan singular, nos entendemos muy bien. Trabajo a gusto con él”, aseguró. Por otra parte, tras una charla telefónica con la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo que hay “países que están bloqueados, como Venezuela y Cuba”, a pesar de que la pandemia requiere colaboración internacional.

El Presidente aseguró además que escuchó a líderes europeos pedir “que se cuide a África” y dijo que “eso está muy bien”, pero alertó que “Sudamérica también está siendo afectada”. En ese marco, afirmó que le parecía una buena iniciativa que los países “dejen de pagar intereses de la deuda” externa mientras se prolonguen los efectos económicos del Covid-19.

“Hay que formalizar un gran fondo que vaya en auxilio de quienes más lo necesitan. Esa fue mi demanda en el G20”, explicó. También en el plano económico, reconoció el impacto negativo de la cuarentena, aseguró que habrá medidas para mitigarlo –como el congelamiento de alquileres y desalojos- y dijo que será “inflexible con los especuladores que aumentan precios”.